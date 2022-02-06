رئيس القيادة المركزية الأمريكية يزور الإمارات لتعزيز التعاون العسكري

وصل رئيس القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال بمشاة البحرية، فرانك ماكنزي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأحد، لإجراء محادثات بشأن تطوير التعاون العسكري بين البلدين، و“تعزيز دفاعات الإمارات بعد سلسلة هجمات صاروخية شنها مقاتلو الحوثي من اليمن“، حسب وكالة ”رويترز“.

وشن الحوثيون المتحالفون مع إيران في الأسابيع القليلة الماضية هجمات صاروخية على منشآت مدنية إماراتية، لكن الهجمات، كان مآلها الفشل إلى حد بعيد، بعد أن اعترضتها الدفاعات الجوية الإماراتية والأمريكية.

وقال ماكنزي، الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بصفته رئيسا للقيادة المركزية، إنه قدم موعد زيارته المقررة ردا على هجمات الحوثيين، على أمل ”التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن الإمارات“.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت الشهر الجاري عن نشر الولايات المتحدة طائرات مقاتلة متطورة إف-22 ومدمرة الصواريخ الموجهة ”كول“ للعمل مع البحرية الإماراتية قبل زيارة ميناء في أبوظبي.

وقال ماكنزي إن طائرات إف-22 ستزود الإمارات ”بواحد من أفضل رادارات المراقبة في العالم“، القادرة على تحديد الأهداف، ومنها صواريخ كروز الهجومية البرية والطائرات المسيرة.

وأضاف أن المدمرة كول ستعمل في المياه حول الإمارات، وستراقب شحنات البضائع المهربة غير القانونية.

ويصف الجيش الأمريكي حتى الآن دعمه للإمارات بأنه مساعدة ثنائية دفاعية، وليس ”مساعدة للتحالف الذي تقوده السعودية“.

وردا على سؤال عن الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون في الآونة الأخيرة، قال ماكنزي إنها ”ربما تكون مدفوعة بمجموعة من السيناريوهات، منها الرد على الهزائم في ساحة القتال“.

وأضاف ”من الصعب معرفة جميع أسباب الحوثيين وراء ذلك.. أعتقد أن الحوثيين ليسوا معتادين على خسارة الأرض في اليمن“.

وتتهم واشنطن طهران بتزويد الحوثيين بأسلحة متطورة.

وقال ماكنزي إن ”الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى التي أُطلقت من اليمن، ووصلت إلى الإمارات العربية المتحدة لم تُبتكر أو تُصنع أو تُصمم في اليمن.. كل ذلك حدث في مكان آخر، لذلك أعتقد أننا بالتأكيد نرى علاقة إيرانية بهذا الأمر“.

كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت الأربعاء الماضي ”اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة، بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان“.

وأكدت الوزارة، في بيان لها نشرته عبر حسابها على ”تويتر“، أنها ”على أُهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء“.