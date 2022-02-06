وصول قوات أمريكية إلى بولندا دعما لحلفاء شرق أوروبا

قال شاهد من رويترز إن طائرة تقل جنودا أمريكيين هبطت في بولندا اليوم الأحد، في إطار دعم واشنطن شركاءها في حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا وسط حشد عسكري روسي على حدود أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه يوم الأربعاء بإرسال قرابة 3000 جندي إضافي إلى بولندا ورومانيا، ضمن مساعي واشنطن لطمأنة أعضاء الحلفاء الذين يساورهم القلق إزاء التحركات الروسية.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن نحو 1700 جندي، معظمهم من الفرقة 82 المحمولة جوا، سيُرسلون من فورت براج بولاية نورث كارولاينا إلى بولندا.

وجاء وصول الطائرة سي17 اليوم الأحد في أعقاب طائرة تقل قائد الفرقة 82 المحمولة جوا الميجر جنرال بالجيش الأمريكي كريستوفر دوناهو، والتي وصلت يوم السبت إلى جانب عدد قليل من الطائرات التي تحمل عتادا عسكريا أمريكيا و“مجموعة طليعية“.

ولم يتضح بعد عدد القوات التي وصلت، لكن طائرة من طراز سي17 ”مصممة لإنزال 102 من المظليين وعتادهم من الجو“، وفقا لموقع القوات الجوية الأمريكية على الإنترنت.

وقال دوناهو اليوم الأحد: ”مساهمتنا هنا في بولندا تظهر تضامننا مع جميع حلفائنا في أوروبا ومن الواضح خلال هذه الفترة التي يشوبها الغموض أننا نعلم أننا أقوى معا“.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك بعد دقائق من هبوط الطائرة إن هذه كانت المجموعة الأولى من الجنود الأمريكيين ”من وحدة من وحدات النخبة“.

وأضاف أن ”… المزيد من الطائرات ستهبط في الساعات المقبلة. سينتشر الجنود في الجزء الجنوبي الشرقي من بلادنا“.

وتنفي روسيا التخطيط لغزو أوكرانيا، لكنها نشرت أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من حدود جارتها.

وتقول إنها قد تتخذ إجراءات عسكرية غير محددة إذا لم تُلب مطالبها، ومنها تعهد حلف شمال الأطلسي بعدم قبول أوكرانيا في عضويته.

ويوم السبت، قال مسؤولان أمريكيان، إن روسيا لديها الآن نحو 70 % من القوة القتالية التي تعتقد أنها مطلوبة للقيام بغزو شامل لأوكرانيا، وإنها ترسل المزيد من مجموعات الكتائب التكتيكية إلى الحدود مع جارتها.

وأبلغ المسؤولان، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما نظرا لحساسية المعلومات، رويترز، بأنه خلال الأسبوعين الماضيين ارتفع عدد مجموعات الكتائب التكتيكية بمنطقة الحدود من 60 إلى 83 حتى يوم الجمعة، وهناك 14 مجموعة أخرى يجري نقلها حاليا.