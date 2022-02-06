أوكرانيا: فرص الحل الدبلوماسي أكبر من احتمال التصعيد العسكري

اعتبرت الرئاسة الأوكرانية، يوم الأحد، أن فرص إيجاد ”حل دبلوماسي“ للأزمة مع روسيا ”أكبر بكثير“ من مخاطر التصعيد العسكري بين الدولتين.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، إن ”فرص إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد أكبر بكثير من التهديد بتصعيد جديد“، وذلك بعد تحذيرات الاستخبارات الأمريكية التي أكدت أن موسكو كثفت استعداداتها لغزو أوكرانيا على نطاق واسع، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف بودولياك في بيان صادر عن مكتب الإعلام التابع للرئاسة نقلته الوكالة، أن ”حشد الجيش الروسي على نحو كبير قرب حدودنا يتواصل منذ الربيع الماضي، ولممارسة ضغط نفسي كبير، تنفذ روسيا مناوبات واسعة النطاق، ومناورات وتحريك معدات عسكرية“.

وقال إن أوكرانيا وحلفاءها الغربيين يجب أن ”يكونوا مستعدين دائما لكل السيناريوهات ونحن نؤدي هذه المهمة بنسبة 100%“.

وقدرت الاستخبارات الأمريكية أن روسيا بات لديها فعليا 70% من القوة اللازمة لتنفيذ غزو واسع النطاق لأوكرانيا، ويمكن أن يكون لديها القدرة الكافية أي 150 ألف جندي لتنفيذ هجوم خلال أسبوعين.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الاستخبارات الأمريكية لم تحدد ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اتخذ قرار الانتقال إلى الهجوم أم لا، وأنه يريد أن تكون كل الخيارات الممكنة موجودة أمامه، من الغزو الجزئي لجيب دونباس الانفصالي، إلى الغزو الكامل.

وحذر المسؤولون بأنه إذا قرر بوتين غزو أوكرانيا، فبإمكان قواته تطويق العاصمة الأوكرانية كييف، والإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي في غضون 48 ساعة.

وحذروا من أن النزاع ستكون له كلفة بشرية كبيرة، إذ قد يسبب مقتل ما بين 25 و 50 ألف مدني، وما بين 5 آلاف و 25 ألف جندي أوكراني، وما بين 3 آلاف و 10 آلاف جندي روسي. كما يمكن أن يؤدي إلى تدفق ما بين مليون وخمسة ملايين لاجئ، خصوصا إلى بولندا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، يوم الجمعة الماضي، إن الولايات المتحدة أبلغت بلاده بأن روسيا ربما تنشر تسجيل فيديو دعائيا كاذبا كذريعة لتنفيذ هجوم عسكري، لكن أوكرانيا تنتظر مزيدا من التفاصيل.

وتعتقد المخابرات الأمريكية، أن روسيا يمكن أن تستخدم تسجيلا مصورا كاذبا يظهر لقطات غرافيك لموقع شهد انفجارا ويظهر عتادا يبدو كما لو أنه يخص أوكرانيا أو الدول المتحالفة معها لتبرير القيام بغزو.