الاتحاد الأفريقي يعلق النقاش بشأن منح إسرائيل صفة مراقب

علّق الاتحاد الأفريقي جلسة نقاش كانت مقررة الأحد، لبحث سحب صفة المراقب من إسرائيل، لتجنّب تصويت قد يحدث شرخًا غير مسبوق في التكتل الذي يضم 55 عضوا، وفق ما أفاد دبلوماسيون، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وقال أحد الدبلوماسيين، إنه ”تم تعليق مسألة إسرائيل في الوقت الحالي، وسيتم بدلا من ذلك تشكيل لجنة لدراسة القضية“.

ويوم أمس، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية الاتحاد الأفريقي، إلى سحب وضع المراقب الذي منحه رئيس مفوضية المنظمة لإسرائيل، في تموز/يوليو الماضي، وذلك في خطاب ألقاه خلال قمة الاتحاد الأفريقي.

وقال إشتية في كلمة له خلال أعمال القمة الأفريقية، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: ”ندعو إلى سحب وضع إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي والاعتراض عليه“، واصفًا منحه لإسرائيل بأنه ”مكافأة غير مستحقة“، نظير الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وفقًا لوكالة ”فرانس برس“.

وكان المسؤول الفلسطيني بحث مع نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، ملفات عدة من بينها بذل مزيد من الجهود لتفعيل الرباعية الدولية. وشدد إشتية خلال اللقاء المنعقد على هامش أعمال القمة الأفريقية، على ضرورة إحياء العملية السياسية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحل القضية الفلسطينية حلًا شاملًا وعادلًا. وأضاف إشتية أمام العشرات من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المجتمعين في مقر الاتحاد الأفريقي:“إن شعوب القارة الأفريقية تعرف جيدًا الدمار واللاإنسانية الناجمين عن الاستعمار، والأنظمة ذات الصلة بالتمييز العنصري المؤسسي“.

يذكر أن قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى محمد، في تموز/يوليو الماضي، بشأن إسرائيل، قد أثار احتجاجات شديدة من قبل الكثير من الدول الأعضاء الـ55، منها جنوب أفريقيا والجزائر، التي ذكرت بأنه يتعارض مع تصريحات المنظمة الداعمة للأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر مناقشة الموضوع، غدًا الأحد، بحسب جدول أعمال القمة، في حين يرى محللون كُثر أن التصويت المحتمل على هذه القضية قد يحدث انقسامًا غير مسبوق في تاريخ الاتحاد الأفريقي الذي نشأ قبل 20 عامًا.

وفي كلمته الافتتاحية للقمة، دافع موسى فقي محمد، عن قراره ودعا إلى ”نقاش هادئ“.

وأكد فقي أن التزام الاتحاد الأفريقي بـ“نيل الفلسطينيين الاستقلال ثابت، وتوطيده سيستمر“، مبينًا أن قراره بمنح إسرائيل وضع مراقب قد يكون ”أداة في خدمة السلام“.