"ناشيونال إنترست": أزمة أوكرانيا بحاجة إلى "حل" يحفظ ماء الوجه للطرفين

حذرت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية من أن التصورات المختلفة لطبيعة الصراع يمكن أن تؤدي لحرب بين روسيا والدول الغربية، مشددة على ”ضرورة إزالة ذلك الخلاف والوصول إلى حل يحفظ ماء الوجه للطرفين“.

ورأت المجلة في تقرير نشرته السبت، أن فهم طبيعة صراع الغرب المتنامي مع روسيا ”أمر بالغ الأهمية لاحتواء مخاطره“، مشيرة إلى أن العديد من الأمريكيين ينظرون إلى الصراع على أنه ”مسألة عدوانية واضحة وقضية زعيم انتقامي عازم على استعادة إمبراطورية موسكو البالية والقضاء على الديمقراطية وحتى طرد الولايات المتحدة من أوروبا“.

وأوضح التقرير، أن ”الحروب ليست دائمًا نتيجة لطموحات هجومية“ وأن البعض يبدأ بالحرب عندما يُنظر إلى الإجراءات الدفاعية لدولة ما على أنها تهديد من قبل دولة أخرى وتنتج دوامة من الفعل ورد الفعل.

روايات متناقضة

وقالت المجلة، إن ”الروايات الأمريكية والروسية المتناقضة بشكل صارخ حول الأزمة التي تلوح في الأفق في أوكرانيا تتوافق بشكل كبير مع هذا النمط“، لافتة إلى أنه من وجهة نظر الغرب، كان توسع الناتو مدفوعًا بما أعتبرته ”الطلب المحلي بدلًا من التجنيد الغربي“، إذ سعى الأوروبيون الشرقيون الذين يعرفون جيدًا اليد الثقيلة لموسكو إلى الحماية داخل الحلف، فيما يُنظر إلى إصرار روسيا على أن الناتو يتخلى عن المزيد من التوسع باتجاه الشرق على أنه ”تهديد لأمن جيرانها وتحدّ مزعزع للاستقرار“.

وشددت على أنه ”بالرغم من هذه الصعوبات، فإن كسر دوامة التصعيد الخطيرة مع روسيا أمر بالغ الأهمية للأمن القومي للولايات المتحدة.“

الدفاع عن أوكرانيا

وتابعت ”ناشيونال إنترست“: ”الحقيقة أن قلة من الأمريكيين يعتقدون أنه يجب علينا الدفاع عن أوكرانيا مباشرة بالقوات العسكرية التقليدية، لكن كثيرين في حكومتنا ووسائل الإعلام يؤيدون شن حرب غير تقليدية تشمل شل الاقتصاد الروسي من خلال عقوبات شديدة القسوة، وتسليح الأوكرانيين وتدريبهم لقتل الغزاة الروس، واستخدام الأسلحة الإلكترونية لإلحاق الضرر بروسيا.. غير أن المشكلة هي أن الاعتقاد بأننا يجب أن نمرٌغ أنف الرئيس فلادمير بوتين بالدماء مبني على افتراض أنه لن يرد“.

واعتبرت المجلة، أن هذا ”الافتراض محفوف بالمخاطر“، إذ هدد بوتين بقطع كامل للعلاقات مع الولايات المتحدة ردًّا على العقوبات الأمريكية الشديدة، وفي المقابل ”تعامل بمودة شديدة مع الصين في الأشهر الأخيرة لإظهار أن لديه بدائل ضد الغرب“، مشيرة ،أيضا، إلى تحذيرات جنرال روسي سابق يعمل الآن في دوما الدولة من أن روسيا ”قد تضرب قوات الناتو في أوروبا الشرقية“.

صاروخ مضاد للأقمار الصناعية

ولفت التقرير إلى أنه قبل بضعة أشهر فقط، أجرت روسيا اختبارًا ناجحًا لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية، وأعلن تلفزيونها الحكومي أن لديها القدرة على تعطيل كوكبة الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي في أمريكا التي تعتمد عليها أسواق الأسهم لدينا، والمدفوعات المصرفية وشبكات الطاقة والتلفزيون الرقمي والحوسبة.

وذكرت ”ناشيونال إنترست“، أن الروس بدورهم لهم ”افتراضات خاطئة“، مشيرة إلى أن بوتين ”قد يكون محقّا جزئيّا على الأقل في أن واشنطن لن تتفاوض إلا عندما تواجه احتمال استخدام القوة، لكنه مخطئ إذا كان يعتقد أن واشنطن ستستمر في التفاوض إذا تم تطبيق تلك القوة“.

دوامة التصعيد

وخلصت المجلة إلى أن دوامة التصعيد الحالية بين الولايات المتحدة وروسيا ”ستكثف، ولن تتراجع حتى في أعقاب غزو روسي محدود لأوكرانيا.. وقد يكون لأي تبادل للهجمات على البنية التحتية الروسية والأمريكية عواقب وخيمة“، وفق تقديرها.

واختتمت ”ناشيونال إنترست“ تقريرها بالتأكيد على أنه ”لا يزال هناك وقت للدبلوماسية لتجنب مثل هذا التصعيد.. ولكن لن يكون ذلك ممكنًا إلا إذا أدركت واشنطن وموسكو الحاجة إلى تجاوز التهديدات المتبادلة والعثور على حل وسط يحفظ ماء الوجه بشأن مخاوفهما الأساسية، وهي مطالب الروس بأن يبتعد حلف الناتو عن محيطهم، وإصرار الغرب على أن تكون أوروبا الشرقية في مأمن من الهجوم الروسي“.