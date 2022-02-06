إسرائيل قد توقف رحلات طيران إلى دبي.. ما سبب الخلاف؟

قالت إسرائيل اليوم الأحد إنها ربما توقف رحلات شركات طيران إسرائيلية إلى دبي في الأيام القليلة المقبلة بسبب خلاف حول ترتيبات أمنية، لكنها تدرس تحويلها إلى أبوظبي بدلا من ذلك.

وقالت مصادر إسرائيلية إن الخلاف حول هذه الترتيبات فني وليس سياسيا.

وقال مسؤول إسرائيلي إن من المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء الترتيبات الأمنية الحالية المتعلقة برحلات ثلاث شركات طيران إسرائيلية، هي العال ويسرائير وأركيا، إلى مطار دبي الدولي؛ ما يجعل أمام المفاوضين 48 ساعة لإيجاد حل.

وتخضع شركات الطيران الإسرائيلية لسلطة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) الذي قال إنه واجه خلافات مع نظرائه في دبي قد توقف الرحلات الجوية، لكنه لم يوضح ماهية تلك الخلافات.

منع ضباط إسرائيليين

وقد تكون الخلافات الحاصلة ناجمة عن رفض السلطات في دبي السماح للضباط الإسرائيليين بالمشاركة في الإجراءات الأمنية الخاصة بالطائرات الإسرائيلية.

ووفق لخبراء في متابعة شؤون الملاحة الجوية فإن شركات الطيران الإسرائيلية تشتهر بوضع ضباط أمن خاصين بها في المطارات الدولية حيث يقومون بإجراءات الاستجواب والتفتيش الأمني ​​للركاب.

ووفقا لوكالة رويترز فإن من المرجح أن تستفيد شركة الطيران الإماراتية فلاي دبي إذا توقفت شركات الطيران الإسرائيلية عن تسيير رحلات إلى دبي إذ تُسيّر هذه الشركة رحلات مباشرة إلى تل أبيب.

غير أن موقع ”والا“ العبري أشار إلى أن من المحتمل أن يؤدي الأمر إلى تعليق رحلات شركتي ”فلاي دبي“ والخطوط الجوية الإماراتية إلى إسرائيل.

وبدأت الرحلات الجوية المباشرة من إسرائيل إلى الإمارات بعد إقامة علاقات رسمية بينهما في عام 2020. وزار مئات الآلاف من الإسرائيليين الدولة الخليجية منذ ذلك الحين.