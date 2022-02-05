منظمات إيرانية تطالب كندا باعتقال قائد شرطة طهران السابق

طالبت ثماني منظمات حقوقية إيرانية في بيان مشترك، السبت، السلطات الكندية، باعتقال ”مرتضى طلائي“ القائد الأسبق لشرطة العاصمة طهران، بسبب دوره في قمع المحتجين خلال توليه مسؤوليته.

وقال البيان الذي أصدرته تلك المنظمات الإيرانية من بينها ”منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومنظمة حقوق الإنسان في كردستان إيران، وجمعية نشطاء حقوق الإنسان في إيران، ومؤسسة عبد الرحمن برومند“، إن ”الدخول المجاني لشخص مثل مرتضى طلائي هو في الواقع إهانة للإيرانيين الذين يسعون للحصول على حق اللجوء الشرعي في كندا“.

ولعب مرتضى طلائي الذي تولى مناصب أمنية عديدة في إيران وهو يحمل رتبة عميد في قوات الحرس الثوري، خلال توليه منصب قائد شرطة طهران منذ عام 2001 وحتى 2006، دورًا مهمًا في قمع الاحتجاجات الشعبية بحسب نشطاء يتهمونه بارتكاب انتهاكات بحقوق الإنسان وقمع الشعب.

وظهر العميد طلائي مؤخراً وهو يجري تمارين رياضية في قاعة بكندا، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية معارضة.

⭕️اعتراض نهادهای حقوق بشری به حضور #مرتضی_طلایی در #کانادا هشت نهاد حقوق بشری با صدور بیانیه‌ای از حضور مرتضی طلایی در کانادا انتقاد کردند و خطاب به نخست وزیر کانادا گفتند آن کشور نباید پناهگاهی برای ناقضان حقوق بشر باشد. pic.twitter.com/zGXD66FGkI — SIDRA (@SIDRAN80) February 5, 2022

بی بی سی فارسی به صدای مرتضی طلایی، رئیس پلیس سابق تهران دست پیدا کرده که در آن او از انتشار ویدیوی سفرش به کانادا ابراز ناراحتی می کند. عبدالله عبدی سردبیر رسانه مستقل عبدی مدیا که ویدیو را منتشر کرده، فایلی صوتی در اختیار بی‌بی‌سی فارسی قرار داده، که شامل گفتگوی او با … pic.twitter.com/cpZXjoGs1p — عبداله عبدي «عبدی مدیا» (@abdolah_abdi) February 1, 2022

وأضاف بيان المنظمات إنه ”على الرغم من أنه أصبح من الصعب على الإيرانيين الحصول على تأشيرات منذ عام 2012 بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين طهران وأوتاوا، يبدو أن سلطات الجمهورية الإسلامية يمكنها بسهولة الحصول على تأشيرات لهذا البلد والسفر إلى كندا بحرية دون خوف من أي عواقب؛ هذا على الرغم من حقيقة أن قضية الطائرة الأوكرانية لا تزال مفتوحة“.

ووصف البيان إن ”هناك مخاوف جدية بشأن الزيارة الأخيرة للقائد الأمني مرتضى طلائي، أحد منتهكي حقوق الإنسان المعروفين إلى كندا“.

ودعا البيان حكومة كندا إلى اتخاذ إجراءات فورية لدعم التزامها بحقوق الإنسان ولضمان ألا يؤدي الإفلات من العقاب في الداخل (إيران) إلى الإفلات من العقاب في الخارج.

وشددت المنظمات الحقوقية الثمانية على أن السماح لمرتضى طلائي بدخول كندا بحرية له رسالة خطيرة“، متسائلاً ”في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية، كيف يمكن للحرس الثوري وقادته أن يأتوا ويذهبوا بحرية في كندا؟“.

وجاء في البيان أنه ”في عام 2017، أصدرت كندا قانون العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين، والذي يهدف إلى استهداف المسؤولين الأجانب المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان“.

وتساءل البيان ”هل وصل العميد مرتضى طلائي إلى كندا بهدف النزهة كما يزعم، أم لديه مهمة إدارية غير معلنة“.

وختم بيان المنظمات الحقوقية القول ”لا نريد أن نقع في شرك نظرية المؤامرة، لكن إذا لم تنسوا، فقد حذرت المخابرات الأمريكية قبل أشهر قليلة من أن فريقًا من السلطات الإيرانية كان يخطط لخطف الناشطة والصحفية المعارضة مسيح علي نجاد، وقد تم إحباط هذه المؤامرة خلال عملية استمرت ثمانية أشهر“.

والعميد مرتضى طلائي تولى عدة مناصب منها قائد قوات الحرس الثوري بمدينة كاشان وسط إيران، كما تولى منصب قائد قوات الشرطة في أصفهان بعد قيادة شرطة محافظة مازندران، وبعد انتهاء مهمته في قيادة شرطة طهران، فاز بعضوية مجلس المدينة.

ويبلغ عدد الإيرانيين المقيمين في كندا وكذلك الذين يحملون الجنسية المزدوجة (الإيرانية ـ الكندية)، قرابة 800 ألف نسمة، وفقًا للأرقام الصادرة عن دائرة الهجرة الكندية في عام 2020.

ويتركز معظم الإيرانيين في كندا في مدن هي تورنتو، تليها فانكوفر، ومونتريال، وأوتاوا، وقسم كبير من الإيرانيين المتواجدين في كندا يعتبرون من المعارضين للنظام في طهران.

ولا توجد أي علاقات دبلوماسية رسمية بين كندا وإيران منذ عام 2012، بعدما أعلنت كندا أن ”الحكومة الإيرانية أكبر تهديد للسلم العالمي والأمن في العالم“.