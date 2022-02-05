رويترز: القوات الروسية عند 70% من المستوى المطلوب لغزو أوكرانيا

قال مسؤولان أمريكيان السبت إن روسيا لديها الآن نحو 70 بالمئة من القوة القتالية التي تعتقد أنها مطلوبة للقيام بغزو شامل لأوكرانيا، وإنها ترسل المزيد من مجموعات الكتائب التكتيكية إلى الحدود مع جارتها.

وأبلغ المسؤولان، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما نظرا لحساسية المعلومات، رويترز بأنه خلال الأسبوعين الماضيين ارتفع عدد مجموعات الكتائب التكتيكية بمنطقة الحدود من 60 إلى 83 حتى يوم الجمعة وهناك 14 مجموعة أخرى يجري نقلها حاليا.

وقال المسؤولان إنه بالنسبة لتوقيت القيام بغزو فإن من المتوقع أن تصل الأرض إلى ذروة التجمد في حدود 15 فبراير شباط بما يسمح للوحدات العسكرية الروسية بعبور الطرق الوعرة. وسوف تستمر مثل هذه الظروف حتى نهاية مارس آذار.

وربما يشير هذا الجدول الزمني مع تزايد عدد وقدرات القوات الروسية قرب حدود أوكرانيا إلى إغلاق نافذة الدبلوماسية.

ولم يقدم المسؤولان الأمريكيان دليلا يدعم تقديراتهما لحجم القوات الروسية.

ومع قيام روسيا بحشد أكثر من 100 ألف جندي قرب الحدود فإنها تنفي التخطيط لغزو أوكرانيا، لكنها قد تقوم بعمل عسكري إذا لم تُلب مطالبها الأمنية. وتشمل هذه المطالب عدم قبول أوكرانيا، مستقبلا، عضوا في حلف شمال الأطلسي، وهو مطلب قال الحلف والولايات المتحدة إنه غير مقبول.

والجمعة، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن الولايات المتحدة أبلغت بلاده بأن روسيا ربما تنشر تسجيل فيديو دعائيا كاذبا كذريعة لتنفيذ هجوم عسكري، لكن أوكرانيا تنتظر مزيدا من التفاصيل.

وشبّه كوليبا الوضع الحالي بذلك الذي كان عليه العام 2014، عندما ضمت روسيا القرم ودعمت انفصاليين في شرق أوكرانيا.

وتعتقد المخابرات الأمريكية، أن روسيا يمكن أن تستخدم تسجيلا مصورا كاذبا يظهر لقطات جرافيك لموقع شهد انفجارا ويظهر عتادا يبدو كما لو أنه يخص أوكرانيا أو الدول المتحالفة معها لتبرير القيام بغزو.

وقال الوزير الأوكراني في إفادة صحفية: ”مبدئيا، ما تم إعلانه ليس مفاجأة لنا… منذ 2014 ونحن نرى الكثير من الأفعال الماكرة من جانب روسيا الاتحادية“.

من جهتها، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، نفى اليوم الجمعة مزاعم الولايات المتحدة، ووصف الأمر بأنه ”هراء“.

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من حدودها مع أوكرانيا، لكنها تنفي التخطيط لغزو، وطالبت واشنطن وحلف شمال الأطلسي بضمانات بعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الحلف العسكري.