رئيس الصين يلتقي أربعة رؤساء دول آخرين في مساع دبلوماسية خلال الأولمبياد

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، مع زعماء صربيا ومصر وكازاخستان وتركمانستان، اليوم السبت، إذ تستغل بكين افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لأخذ زمام المبادرة الدبلوماسية، وسط توتر محتدم مع الولايات المتحدة.

وفي أعقاب توقيع اتفاق ”شراكة بلا حدود“ مع روسيا لتدعم كل منهما الأخرى في مواجهات بشأن أوكرانيا وتايوان مع تعهد بزيادة التعاون في مواجهة الغرب، عقد شي الاجتماعات قبل مأدبة بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة في قاعة الشعب الكبرى في بكين، اليوم.

وهذه المرة الأولى التي ينضم فيها الرئيس الصيني إلى تجمع من قادة الدول منذ ما قبل تفشي كوفيد-19 في أواخر عام 2019.

وقال الرئيس الصيني في كلمة نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة ”شينخوا“، إن ”بلاده بذلت قصارى جهدها للتغلب على تأثير وباء فيروس كورونا، وأوفت بجدية بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي، وعملت على ضمان إقامة أولمبياد بكين الشتوية في موعدها المحدد“.

ووصل ما يربو على 30 من قادة العالم إلى بكين؛ لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، على الرغم من أن الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى أعلنت المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب، وسط تصاعد التوتر السياسي ومزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين.

وردت صحيفة ”جلوبال تايمز“ التي تديرها صحيفة الشعب اليومية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية، التي ذكرت أن الحدث لم يجذب سوى الزعماء ”السلطويين“، قائلة في افتتاحية، إن هذه التقارير تستخدم ”عبارات مبتذلة معادية للصين عفا عليها الزمن“.

وذكرت ”شينخوا“ أن الرئيس الصيني عقد اجتماعات فردية مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف والرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت؛ لمناقشة استثمارات البنية التحتية المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق، وكذلك التعاون في مكافحة كوفيد-19.

وأطلقت الصين مبادرة الحزام والطريق في عام 2013؛ لتعزيز الروابط التجارية مع بقية العالم، وأنفقت الكثير على تطوير البنية الأساسية في عشرات الدول على مستوى العالم.

وكان شي جين بينغ، استضاف أمس الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين مع إعلان البلدين أن علاقتهما كانت متفوقة على أي تحالف في حقبة الحرب الباردة، وأنهما سيعملان معا في مجال الفضاء وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي والتحكم في الإنترنت.

ودعمت بكين مطلب روسيا بضرورة عدم ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي مع حشد الكرملين 100 ألف جندي بالقرب من جارتها، بينما عارضت موسكو أي شكل من أشكال استقلال تايوان في الوقت الذي تتصارع فيه القوى الكبرى على مناطق نفوذها.