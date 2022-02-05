شمخاني: إيران تملك حق مواصلة الأبحاث وتطوير القدرات النووية

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اليوم السبت إن طهران لها الحق في مواصلة الأبحاث النووية والتطوير، مضيفا أن هذا أمر لا يمكن أن يقيده أي اتفاق.

وشدد شمخاني في تغريدة له عبر تويتر على حق إيران الشرعي في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على قدراتها وإنجازاتها النووية السلمية، جنبا إلى جنب مع أمنها.

وقال في تغريدته: ”لا يمكن أن يُرتهن حق #ايران القانوني في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على القدرات النووية والإنجازات السلمية، إلى جانب حماية تلك الانجازات من الشرور، بأية اتفاقية“.

وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية قد قال إن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت يوم الجمعة إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.

وكان هذا الإعفاء يسمح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بتنفيذ عمليات لا تتعلق بالانتشار النووي في المواقع النووية الإيرانية. وألغت الولايات المتحدة هذا الإعفاء في 2019 و2020 خلال حكم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي انسحب من الاتفاق النووي.

وتهدف المحادثات غير المباشرة إلى عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية واستئناف امتثال إيران لها. وتم التوصل إلى الاتفاق في عهد الرئيس السابق باراك أوباما وتعهد بايدن بمحاولة إعادة الولايات المتحدة إليه.

وأرسلت وزارة الخارجية تقريرا موقعا من وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الكونجرس يوضح أن إعادة الإعفاء ستساعد المحادثات في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة من الدول من بينها الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة. ويُطلق على الاتفاقية رسميا اسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال التقرير الذي اطلعت رويترز على نسخة منه إن ”الإعفاء المتعلق بهذه الأنشطة يهدف إلى تسهيل المباحثات التي من شأنها أن تساعد في إبرام اتفاق بشأن العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة.