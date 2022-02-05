الجمعية الوطنية الفرنسية ترفض اقتراحا حول منج أسانج اللجوء

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية الجمعة اقتراح قرار دعمته أحزاب عدة يدعو الحكومة إلى منح مؤسس ويكليكس جوليان أسانج المسجون في لندن والذي يواجه احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة، صفة لاجئ.

ولم يكن النص الذي نظرت به الجمعية الوطنية ملزما. وقد أيده خصوصا المرشحان للانتخابات الرئاسية الشيوعي فابيان روسيل وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلونشون ونواب من المدافعين عن البيئة ووسطيون ونائبة اشتراكية وحفنة من نواب الأكثرية.

وجاء درس مشروع القرار بعد أيام على اتفاق بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين حول اقتراح قانون لتوفير حماية أفضل للمبلغين في فرنسا، وأيد 17 نائبا المشروع فيما عارضه 31.

وأسانج مسجون في بريطانيا منذ 2019 بعدما أمضى سبع سنوات في سفارة الإكوادور في لندن إلى حيث لجأ، ويطالب القضاء الأمريكي بتسلم أسانج بعدما وجه إليه الاتهام بموجب قوانين مكافحة التجسس. ويواجه أسانج في الولايات المتحدة حكما بالسجن 175 عاما لسماحه بنشر عشرات آلاف الوثائق السرية ولاسيما حول عمليات أمريكية في أفغانستان والعراق.

ورفض نواب من الغالبية النص مشددين على تضمنه ”نقاطا خلافية“ ولا سيما على الصعيدين القانوني والدبلوماسي.