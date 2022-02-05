نائب رئيس وزراء أستراليا يقدم اعتذاراً رسمياً عن إهانة موريسون

اعتذر نائب رئيس الوزراء الأسترالي بارنابي جويس اليوم السبت لرئيس الوزراء سكوت موريسون عن وصفه بأنه ”منافق وكذاب“، وقال إن موريسون رفض عرضه الاستقالة.

وقال موريسون في بيان إنه قبل اعتذار جويس عن تلك الواقعة.

وكان جويس الذي يرأس الحزب الوطني الذي يعد الشريك الأصغر في حكومة موريسون الائتلافية قد قال في رسالة نصية مسربة العام الماضي إنه لم يثق مطلقا في موريسون.

وكتب جويس إلى عضو سابق في حزب موريسون الليبرالي قائلاً: ”لاحظت أنه منافق وكذاب، وذلك منذ فترة طويلة“.

وأدت تصريحات جويس إلى زعزعة الموقف السياسي بشكل أكبر لموريسون الذي يتعين عليه الدعوة لإجراء انتخابات اتحادية بحلول مايو/ أيار.

وتراجعت معدلات تأييد موريسون بسبب طريقة تصديه لتفشي فيروس كورونا الناجم عن تفشي سلالة أوميكرون.

وقال جويس في مؤتمر صحفي: ”أريد أن أعتذر لرئيس الوزراء … ما كان علي أن أكتب ما كتبته“.

وأضاف: ”وجهة نظري كعضو في مجلس النواب بشأن رئيس الوزراء كانت مبنية على افتراضات وتعليقات وليس جراء علاقة عمل مباشرة“.

وأصبح جويس نائبا لرئيس الوزراء في عام 2021 بوصفه زعيم الحزب الوطني، وليس بوصفه معينا من قبل موريسون.

ولم يرد حزب جويس، الذي يتمتع بصلاحية عزله من رئاسة الحزب، على الفور على طلبات التعليق.