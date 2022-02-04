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جبهة الحرية الأفغانية.. جماعة مسلحة جديدة تعلن بدء المواجهة مع طالبان
تاريخ النشر: 04 فبراير 2022 22:28 GMT
تاريخ التحديث: 04 فبراير 2022 22:45 GMT

جبهة الحرية الأفغانية.. جماعة مسلحة جديدة تعلن بدء المواجهة مع طالبان

أعلنت جماعة مسلحة جديدة في أفغانستان، الجمعة، المواجهة العسكرية مع حركة طالبان التي تسيطر على البلاد. وقالت الجماعة في مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء "آماج نيوز"

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المصدر: طهران- إرم نيوز

أعلنت جماعة مسلحة جديدة في أفغانستان، الجمعة، المواجهة العسكرية مع حركة طالبان التي تسيطر على البلاد.

وقالت الجماعة في مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء ”آماج نيوز“ الأفغانية، في نداء موجهة إلى الشعب الأفغاني ”كما تعلمون أن القادة الفاشية والمرتزقة وعبر صفقة واهية، تسببوا بسقوط البلاد بأيدي جماعة طالبان الإرهابية، الأمر الذي تسبب بكارثة إنسانية“.

كما دانت الجماعة التي أطلقت على نفسها ”جبهة الحرية الأفغانية“، قيام حركة طالبان بالتضييق على الناشطين والإعلاميين والنساء والشخصيات السياسية، وقتل العناصر الأمنية السابقة بذرائع مختلفة.

وأضاف البيان ”نساء هذه الأرض ليس لهن حقوق إسلامية أو حقوق إنسان، وهناك مئات الآلاف من هذه الأرض نازحون أو في حالة النزوح، فيما يعاني ملايين السكان من الفقر“.

واعتبرت جبهة الحرية الأفغانية إن من الواجب على كل إنسان الدخول في مواجهة مع حركة طالبان الإرهابية، وفق قولها، مشيرة إلى أن ”هذه الجماعة مكونة من مختلف القوميات الأفغانية وتهدف إلى إعادة العزة لهذا البلد“.

وقالت الجبهة الأفغانية المسلحة الجديدة ”أنها بدأت عمليات عسكرية في شمال ووسط أفغانستان“، وهذه هي ثاني قوة مناهضة لطالبان داخل أفغانستان تعلن وجودها.

وتعد جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية بقيادة أحمد نجل القائد الراحل أحمد شاه مسعود من أهم الجماعات المناهضة لحركة طالبان، ولم تعلن الأخيرة بعد موقفها بشأن هذه الجماعة المسلحة.

وتشكلت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية بقيادة أحمد مسعود في ولاية بنجشير شمال أفغانستان لمحاربة طالبان، وتقول الجبهة إنها تقاتل طالبان من أجل الحرية والعدالة والحقوق الأساسية لجميع الأفغان.

وكان المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، قال وكالة تاس للأنباء مؤخرًا أنه قد تكون هناك مقاومة واسعة النطاق ضد حكومة طالبان في الربيع المقبل.

وكانت حركة طالبان تمكنت من السيطرة على أفغانستان بعد دخولها العاصمة كابول منتصف آب/أغسطس الماضي، وفرار الرئيس السابق أشرف غني من البلاد.

وقامت الحركة المتشددة بتشكيل حكومتها في مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، برئاسة القيادي البارز في الحركة الملا محمد حسن آخوند.

ولم تعترف دول العالم بعد بحكومة طالبان، إلا إن بعض الدول أبقت التواصل السياسي والدبلوماسي مع الحركة.

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