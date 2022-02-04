مع دخول المحادثات النووية المرحلة الأخيرة.. إدارة بايدن تعيد إعفاء إيران من العقوبات

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت يوم الجمعة إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.

وكانت هذا الإعفاءات قد ألغتها واشنطن عام 2020 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضاف المسؤول أن المباحثات الفنية التي يسرها هذا الإعفاء ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات، لكنه قال إن هذا ليس إشارة إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى تفاهم للعودة إلى الاتفاق.

وبين أن هذا قرار ”سيكون ضروريا لضمان امتثال إيران السريع“ لالتزاماتها في حال التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا.

وكان المندوب الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد رضا غائبي، قال الاثنين الماضي، إن إيران لن تسمح للوكالة الدولية بالوصول إلى معلومات المراقبة حول منشأة أصفهان النووية الجديدة حتى يتم إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأوضح رضا غائبي في حديث نشرته الصحافة الإيرانية ”الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تملك إمكانية الوصول إلى المعلومات التنظيمية الخاصة بالمنشآت النووية الجديدة في أصفهان حتى يتم إحياء الاتفاقيات“.

وأشار إلى أن ”إيران أبلغت الوكالة أنها تنوي إنتاج قطع من أجهزة الطرد المركزي في مجمع جديد في أصفهان بدلاً من مجمع تساي في كرج“.

واعتبر غائبي أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو تقرير محدث دوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإطلاع أعضاء هذه المنظمة على آخر المعلومات الفنية المتعلقة بأنشطة إيران النووية.

وأضاف المسؤول الإيراني: ”بحسب هذا التقرير، أبلغت إيران الوكالة أنها تنوي إنتاج أجزاء من أجهزة الطرد المركزي في مجمع جديد في أصفهان بدلاً من مجمع تساي بمدينة كرج غرب طهران“.

وفي مطلع يوليو/تموز الماضي، تعرض موقع تساي النووي لهجوم بطائرة مسيرة، واتهم مسؤولون إيرانيون إسرائيل بالتورط في الهجوم، لكن إسرائيل التزمت الصمت حيال هذا الأمر.

ويقع مجمع تساي بالقرب من مدينة كرج وقد ورد ذكره في العديد من التقارير كمجموعة فرعية من شركة تكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي الإيرانية.

في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرًا يفيد باستئناف بناء أجهزة طرد مركزي متطورة في موقع كرج النووي وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير قادرة على مراقبته.

وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أعلنت عزمها البدء في إنتاج قطع غيار لأجهزة الطرد المركزي الجديدة في موقع جديد في أصفهان بدلاً من كرج.

وبحسب رويترز، قام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب كاميرات مراقبة في الموقع الجديد في 24 يناير/كانون الثاني الجاري.

وبحسب الوكالة، فقد توقف إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي في مجمع تساي في كرج ولم يبدأ الإنتاج في المجمع الجديد في أصفهان بعد.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية، لعبت منشأة كرج النووية دورًا مهمًا في دفع البرنامج النووي الإيراني من خلال تصميم وتصنيع أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد.