بكين تطالب واشنطن بـ"الصدق" لحل الأزمة مع بيونغ يانغ

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون الجمعة إن الولايات المتحدة ”يجب أن تظهر مزيدا من الصدق والمرونة“ إذا كانت تريد حل الأزمة مع كوريا الشمالية، وذلك في وقت فشلت واشنطن في الحصول على إعلان مشترك من مجلس الأمن بشأن هذا الملف وفق دبلوماسيين.

واقترحت واشنطن على الأعضاء الآخرين الأربعة عشر نصا يدين التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، لكن ”الصين وروسيا والدول الإفريقية ودولا أخرى“ رفضت اعتماده، بحسب ما أفاد دبلوماسيون وكالة فرانس برس.

وصرح تشانغ جون للصحافيين قبل بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الذي جاء بطلب من واشنطن بأنه ”يتعين على الولايات المتحدة أن تأتي بمقاربات وسياسات وإجراءات أكثر جاذبية وعملية ومرونة، وأن تستجيب لمخاوف كوريا الشمالية“.

وأضاف السفير الصيني ”لقد رأينا تعليق التجارب النووية، وشهدنا تعليق إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات“ بعد مبادرات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بخصوص كوريا الشمالية.

وتابع أنه على العكس من ذلك ”شهدنا حلقة مفرغة من المواجهات والإدانات والعقوبات“ في الأشهر الأخيرة، وكانت الصين قد منعت الشهر الماضي تبني عقوبات فردية في الأمم المتحدة تستهدف كوريين شماليين على شاكلة العقوبات التي فرضتها عليهم واشنطن.

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن بلاده اقترحت منذ أكثر من عام مع روسيا في مجلس الأمن تبني قرار يهدف إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، لكن بسبب نقص الدعم لم يخضع هذا المشروع حتى الآن للمفاوضات أو للتصويت.

وأردف تشانغ جون في هذا الصدد ”لقد فعلنا شيئا على الأقل لتسهيل تحسين الوضع وتجنب تصعيد التوتر“.

اجتماع مجلس الأمن الجمعة هو الثالث خلال أقل من شهر، وقد ختم اجتماع في 20 كانون الثاني/يناير بإعلان مشترك لثماني دول (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألبانيا وفرنسا وإيرلندا والنروج والإمارات والبرازيل) انضمت إليها أيضا اليابان.

وكان سبعة أعضاء في مجلس الأمن قد رفضوا الانضمام إلى مبادرة واشنطن (روسيا والصين والهند والمكسيك والغابون وكينيا وغانا).

على صعيد متصل، بعثت كوريا الشمالية الجمعة ”تهنئة حارة“ لحليفتها الصينية لاستضافتها الألعاب الأولمبية الشتوية، وهي رسالة يعتبرها خبراء إشارة محتملة لوقف إطلاق الصواريخ خلال الحدث الرياضي.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد حدد موعدا لعقد اجتماع ثلاثي في هاواي نهاية الأسبوع المقبل مع كوريا الجنوبية واليابان مخصص لكوريا الشمالية.