البنتاغون: مهاجم واحد نفّذ الاعتداء الدامي في مطار كابول

خلُص تحقيق أمريكي نشر، الجمعة، إلى أن شخصًا واحدًا نفّذ الهجوم الانتحاري الذي وقع في، آب/أغسطس 2021، وأودى بحياة 173 شخصًا، بينهم 13 عسكريًا أمريكيًا في مطار كابول أثناء الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان.

واستبعد التحقيق فكرة تورط أكثر من شخص أو استخدام أسلحة نارية في هجوم 26 آب/أغسطس، الذي تبناه تنظيم داعش.

ولقي ما لا يقل عن 160 مدنيًا أفغانيًا، و13 عسكريًا أمريكيًا، مصرعهم في الانفجار خلال الأيام الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد عقدين من تدخلها، كما أكد التحقيق الذي أجرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وانفجرت القنبلة القوية وسط حشد كثيف تجمع خارج المطار في انتظار أو على أمل ركوب طائرة إلى خارج البلاد، بينما كانت طالبان قد سيطرت على كابول.

ورغم سماع أصوات أعيرة نارية بعد الانفجار، قالت السلطات الأمريكية إنها ”طلقات تحذيرية“، وإن أيًا من الضحايا الذين تم تسجيلهم لم يُقتل بتلك الطلقات.

وقال البريغادير جنرال ”لانس كيرتس“ الذي قدم نتائج التحقيق، الجمعة: ”لم تكن هناك إصابات بطلقات نارية بين الضحايا“.

وبحسب الضابط الكبير، فإن الوفيات نجمت عن شظايا من القنبلة يمكن لبعض عناصرها أن تسبب إصابات تشبه إصابات الأعيرة النارية.

لكن الجنرال ”كيرتس“ أقرَّ بأن الجيش الأمريكي اعتبر الهجوم في ذلك اليوم ”معقدًا“، وشارك فيه مسلّح من تنظيم داعش بالإضافة إلى الانتحاري.

ومما زاد الارتباك أن شظايا القنبلة اخترقت قنابل الغاز المسيل للدموع التي حملها جنود أمريكيون للسيطرة على الحشود.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين في حديثه للصحفيين حول التحقيق، إن الدخان تسبّب ”بفوضى على الفور، وضغطًا حسيًا زائدًا“.

وأصابت القنبلة 45 عسكريًا أمريكيًا، أصيب بعضهم بأضرار في الدماغ جراء قوة الانفجار.

وفي الفيديو الوحيد للمحققين حول الهجوم، يمكن رؤية الانتحاري مرتديًا ثيابًا سوداء، وقد قال تنظيم داعش في وقت لاحق إنه عبد الرحمن اللوغاري الذي أطلق سراحه من سجن أفغاني بعد أن سيطرت طالبان على كابول، في 15 آب/أغسطس.

وكانت صحيفة ”بوليتيكو“ الأمريكية قالت إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) كانت تستعد لهجوم كبير في مطار كابول، وإن المعلومات الاستخباراتية تم تناقلها بين القادة الأمريكيين قبل ساعات من التفجير الدامي الذي تبناه تنظيم ”داعش“.

وذكرت الصحيفة أن كبار القادة العسكريين اجتمعوا قبل 24 ساعة فقط من تفجير انتحاري بعبوة ناسفة خارج مطار حامد كرزاي الدولي، للحصول على آخر الأخبار اليومية للبنتاغون حول الوضع المتدهور في أفغانستان.

وبحسب مذكرات سرية حصلت عليها الصحيفة، أصدر وزير الدفاع الأمريكي ”لويد أوستن“ تعليمات إلى أكثر من 10 من كبار قادة الوزارة في جميع أنحاء العالم للاستعداد لحدث وشيك ”سيخلف الكثير من الضحايا“، وذلك عبر مكالمة ”فيديو كونفرانس“ مؤمنة في الطابق الثالث بمبنى البنتاغون قبل يوم من الهجوم.