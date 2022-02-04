رئيس الأركان الإسرائيلي يعبر لواشنطن عن أسفه لوفاة أمريكي من أصل فلسطيني‎‎

قال بيان إسرائيلي إن رئيس الأركان اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي أبلغ السفير الأمريكي، اليوم الجمعة، أسفه لوفاة مسن أمريكي من أصل فلسطيني احتجزته القوات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الشرطة العسكرية تجري تحقيقا في الواقعة.

وقالت واشنطن، يوم الثلاثاء، إنها لا تزال ”قلقة للغاية“ إزاء وفاة عمر عبدالمجيد أسعد (78 عاما) في 12 يناير/ كانون الثاني في الضفة الغربية المحتلة، وتتوقع ”تحقيقا جنائيا شاملا ومحاسبة كاملة“.

وتُرك أسعد مستلقيا دون حراك في فناء بمسقط رأسه في جلجليا بالضفة الغربية، حيث اعتقله جنود إسرائيليون واحتجزوه عند نقطة تفتيش مؤقتة.

وخلص تشريح فلسطيني للجثة إلى أن أسعد، الذي كان يعاني مشاكل في القلب، تعرض لسكتة قلبية، وعزا مسؤولون فلسطينيون ذلك إلى معاملته بخشونة.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن اللفتنانت جنرال كوخافي عبر خلال اجتماع مع السفير الأمريكي توم نيديس ”عن أسفه لوفاة (أسعد)“، ووصف ذلك بأنه ”انحراف خطير للغاية“ عن قيم الجيش.

ولم يتضمن البيان، الذي يكرر تصريحات علنية مماثلة كان كوخافي قد أدلى بها منذ وقوع الحادث، أي موعد محدد لإعلان نتائج التحقيق.

ولم تصدر السفارة الأمريكية حتى الآن بيانا عن الاجتماع.