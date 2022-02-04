أوكرانيا: واشنطن أبلغتنا بأن روسيا ستنشر فيديو "كاذبا" كذريعة للغزو.. وموسكو تنفي

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أبلغت بلاده بأن روسيا ربما تنشر تسجيل فيديو دعائيا كاذبا كذريعة لتنفيذ هجوم عسكري، لكن أوكرانيا تنتظر مزيدا من التفاصيل.

وشبّه كوليبا الوضع الحالي بذلك الذي كان عليه العام 2014، عندما ضمت روسيا القرم ودعمت انفصاليين في شرق أوكرانيا.

وتعتقد المخابرات الأمريكية، أن روسيا يمكن أن تستخدم تسجيلا مصورا كاذبا يظهر لقطات جرافيك لموقع شهد انفجارا ويظهر عتادا يبدو كما لو أنه يخص أوكرانيا أو الدول المتحالفة معها لتبرير القيام بغزو.

وقال الوزير الأوكراني في إفادة صحفية: ”مبدئيا، ما تم إعلانه ليس مفاجأة لنا… منذ 2014 ونحن نرى الكثير من الأفعال الماكرة من جانب روسيا الاتحادية“.

من جهتها، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، نفى اليوم الجمعة مزاعم الولايات المتحدة، ووصف الأمر بأنه ”هراء“.

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من حدودها مع أوكرانيا، لكنها تنفي التخطيط لغزو، وطالبت واشنطن وحلف شمال الأطلسي بضمانات بعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الحلف العسكري.

إلى ذلك، سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الإثنين المقبل، ومع الزعيم الأوكراني في كييف يوم الثلاثاء، لمناقشة الوضع في أوكرانيا إذ يحاول زعماء الغرب تجنب صراع كبير مع روسيا بشأن أوكرانيا.

وأفاد مكتب ماكرون، اليوم الجمعة، بأنه سيلتقي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف في اليوم التالي لاجتماعه مع بوتين في موسكو.

وقال ماكرون إن إيجاد مسار تفاوضي لتهدئة التوتر بشأن أوكرانيا يمثل أولوية حتى مع إعلان الولايات المتحدة إرسال 3 آلاف جندي إضافي إلى بولندا ورومانيا مع حشد روسيا لقواتها بالقرب من أوكرانيا.

وأوضح مكتبه في بيان أنه أجرى مكالمتين هاتفيتين مع الزعيمين الروسي والأوكراني أمس الخميس، لمحاولة إحراز تقدم بشأن وضع منطقة دونباس الانفصالية في شرق أوكرانيا في إطار جهود لنزع فتيل التوتر.

وقال البيان أيضا، إن ماكرون أكد للرئيسين أهمية مناقشة شروط التوصل إلى توازن إستراتيجي في أوروبا من شأنه أن يمكّن من خفض التوتر على الأرض ويضمن الأمن في القارة.