لتجنب صراع كبير مع روسيا.. ماكرون يلتقي بوتين وزيلينسكي الأسبوع المقبل

سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، يوم الإثنين، ومع الزعيم الأوكراني في كييف، يوم الثلاثاء؛ لمناقشة الوضع في أوكرانيا؛ إذ يحاول زعماء الغرب تجنب صراع كبير مع روسيا بشأن أوكرانيا.

وأفاد مكتب ماكرون بأنه سيلتقي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف في اليوم التالي لاجتماعه مع بوتين في موسكو.

وقال ماكرون، إن إيجاد مسار تفاوضي لتهدئة التوتر بشأن أوكرانيا يمثل أولوية حتى مع إعلان الولايات المتحدة إرسال 3 آلاف جندي إضافي إلى بولندا ورومانيا مع حشد روسيا لقواتها بالقرب من أوكرانيا.

وأوضح مكتب ماكرون في بيان، أنه أجرى مكالمتين هاتفيتين مع الزعيمين الروسي والأوكراني، أمس الخميس؛ لمحاولة إحراز تقدم بشأن وضع منطقة دونباس الانفصالية في شرق أوكرانيا في إطار جهود لنزع فتيل التوتر.

وقال البيان أيضا إن ماكرون أكد للرئيسين أهمية مناقشة شروط التوصل إلى توازن استراتيجي في أوروبا، من شأنه أن يمكّن من خفض التوتر على الأرض ويضمن الأمن في القارة.

عقوبات قوية وشاملة

في ذات الإطار، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي أعد حزمة عقوبات ”قوية وشاملة“ لفرضها على روسيا إذا واصلت عدوانها على أوكرانيا.

وحشدت روسيا، التي استولت على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014 وتدعم الانفصاليين في شرق البلاد، نحو 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وتطالب بضمانات أمنية تشمل تعهدا بأن حلف شمال الأطلسي لن يقبل بعضوية كييف نهائيا.

وقالت فون دير لاين في تصريحات لصحيفتي هاندلسبلات وليزيكو: ”جهزنا حزمة قوية وشاملة من العقوبات المالية والاقتصادية“، مضيفة أنها تشمل ”تقييد الوصول إلى رأس المال الأجنبي“، و“فرض ضوابط على التصدير خاصة على المعدات التكنولوجية“.

وكان خط أنابيب نورد ستريم 2 عبر بحر البلطيق أيضا جزءا من حزمة العقوبات. وقالت فون دير لاين، إن إمكانية تشغيل خط الأنابيب يعتمد على ”سلوك روسيا“.

وأضافت أن ”المقربين من بوتين ورجال الأعمال ذوي النفوذ يمكن بالطبع أن يتأثروا بقوة بالعقوبات“.

في المقابل، قررت أوكرانيا تعزيز جيشها بإضافة 100 ألف جندي على ثلاث سنوات، بحسب اتفاقية وقعها رئيس البلاد.