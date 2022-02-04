بوتين لشي جين بينغ: علاقة روسيا والصين اكتسبت طابعا غير مسبوق حقا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، بالعلاقات الوثيقة غير المسبوقة لبلاده مع الصين، خلال لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، قبل ساعات من افتتاح أولمبياد 2022.

وقال بوتين الذي يواجه أزمة حادة مع الغرب بشأن أوكرانيا، مستهلا لقائه مع نظيره الصيني: ”فيما يتعلق بعلاقاتنا الثنائية، فهي تطورت في ظل روحية صداقة وشراكة إستراتيجية، واكتسبت طابعا غير مسبوق حقا“، وفق ما أوردت ”فرانس برس“ نقلا عن التلفزيون الروسي.

وأثنى على ”نموذج لعلاقات لائقة يقوم فيها كل طرف بمساعدة الآخر ودعمه في تطوره“.

وكان الكرملين أفاد يوم الأربعاء، أن بوتين وشي سيعلنان ”رؤيتهما المشتركة“ على صعيد الأمن الدولي.

ويتهم الغرب الكرملين بالتحضير لغزو أوكرانيا، مع نشر حوالي مئة ألف عسكري روسي منذ أسابيع على حدود هذا البلد المقرب من الغرب.

وتنفي روسيا ذلك، مؤكدة أنها تريد فقط ضمان أمنها، في وقت تعتزم واشنطن إرسال تعزيزات من ثلاثة آلاف عسكري إلى أوروبا الشرقية.

وقدمت بكين دعها لروسيا في هذه الأزمة.

وبحسب الكرملين، سيتم توقيع عدة اتفاقات خلال زيارة بوتين، ولا سيما في مجال الغاز.

وذكر بوتين عقدا لتزويد الصين بـ10 مليارات متر مكعب من الغاز في السنة انطلاقا من أقصى الشرق الروسي.

وكانت مجلة ”بوليتيكو“ الأمريكية، رأت أن زيارة بوتين، إلى الصين تأتي لطلب المساعدة في مواجهة عقوبات غربية جديدة في حال نفذ تهديده بغزو أوكرانيا.

ولفتت المجلة في تقرير لها، أمس الخميس، إلى أنه ”في هذه الأيام، يأتي إلى بوتين من يريدون التحدث إليه، لكن جاء دور الرئيس الروسي لاتخاذ خطوة“، مضيفة أنه ”سافر إلى بكين بعيدا عن تهديدات الغرب وتصاعد التوتر على الحدود الأوكرانية“.

وأعربت المجلة عن اعتقادها بأن ”بوتين يسعى لطلب المساعدة من الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي قاطعها معظم القادة الغربيين“.

ولفتت إلى أن ”حكومة شي تضامنت مع موسكو، واشترت بعض أنواع الوقود الأحفوري الروسي، وصاعدت جهودها في محاولة لإضعاف قوة الدولار الأمريكي“.

وقالت: ”لكن من الناحية الواقعية، لن يجد بوتين حلا كاملا لحماية روسيا من العقوبات الشديدة التي وعد الحلفاء الغربيون بفرضها إذا قام بغزو أوكرانيا“.

وأشارت إلى أنه ”في حين أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم في العام 2014 شجعت روسيا على التحول نحو الصين؛ ما أدى إلى صفقات جديدة للطاقة وزيادة التجارة الثنائية، حافظت بكين على موقف تجاري صرف“.

وقال ألكسندر جابيف، من مركز ”كارنيغي“ في موسكو: ”الصين لاعب في السوق، ويمكنها تقديم بعض المساعدة لأصدقائها الروس مع الحفاظ على مصالحها الخاصة“.

ولفتت المجلة إلى أنه ”من غير المرجح أن يتلقى بوتين أي نصيحة مباشرة من الزعيم الصيني بشأن الأزمة الأوكرانية“.

بدوره، قال فيودور لوكيانوف، وهو محلل سياسي مقرب من الكرملين: ”تتابع بكين ما يحدث بين روسيا والغرب عن كثب، لكن لا يمكن تصور أنها ستقدم الكثير“.