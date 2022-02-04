تقرير: بوتين يسعى للحصول على مساعدة الصين في مواجهة الغرب

رأت مجلة أمريكية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور الصين لطلب المساعدة في مواجهة عقوبات غربية جديدة في حال نفذ تهديده بغزو أوكرانيا.

ولفتت مجلة ”بوليتيكو“ في تقرير لها، الخميس، إلى أنه ”في هذه الأيام، يأتي إلى بوتين من يريدون التحدث إليه، لكن جاء دور الرئيس الروسي لاتخاذ خطوة“، مضيفة أنه ”سافر إلى بكين بعيدا عن تهديدات الغرب وتصاعد التوتر على الحدود الأوكرانية“.

وأعربت المجلة عن اعتقادها بأن ”بوتين يسعى لطلب المساعدة من الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي قاطعها معظم القادة الغربيين“.

ولفتت إلى أن ”حكومة شي تضامنت مع موسكو، واشترت بعض أنواع الوقود الأحفوري الروسي، وصاعدت جهودها في محاولة لإضعاف قوة الدولار الأمريكي“.

حماية روسيا من العقوبات

وقالت: ”لكن من الناحية الواقعية، لن يجد بوتين حلا كاملا لحماية روسيا من العقوبات الشديدة التي وعد الحلفاء الغربيون بفرضها إذا قام بغزو أوكرانيا“.

وأشارت إلى أنه ”في حين أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014 شجعت روسيا على التحول نحو الصين؛ ما أدى إلى صفقات جديدة للطاقة وزيادة التجارة الثنائية، حافظت بكين على موقف تجاري صرف“.

وقال ألكسندر جابيف، من مركز ”كارنيجي“ في موسكو: ”الصين لاعب في السوق، ويمكنها تقديم بعض المساعدة لأصدقائها الروس مع الحفاظ على مصالحها الخاصة“.

ولفتت المجلة إلى أنه ”من غير المرجح أن يتلقى بوتين أي نصيحة مباشرة من الزعيم الصيني بشأن الأزمة الأوكرانية“.

وبدوره، قال فيودور لوكيانوف، وهو محلل سياسي مقرب من الكرملين: ”تتابع بكين ما يحدث بين روسيا والغرب عن كثب، لكن لا يمكن تصور أنها ستقدم الكثير“.

دورة الألعاب 2008

نبهت المجلة إلى أنه ”في عام 2008 أيضا، قاطع العشرات من القادة الغربيين دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في بكين؛ بسبب سجل الصين في مجال حقوق الإنسان“.

وأوضحت أن ”بوتين كان من بين الحاضرين، لكن إقامته توقفت عندما اندلع خلال حفل الافتتاح نزاع إقليمي بين روسيا وجارتها جورجيا، التي كانت لديها تطلعات للانضمام إلى حلف الناتو، ثم تحول إلى حرب ساخنة“.

وقالت المجلة: ”منذ تلك الألعاب الأولمبية، عادت روسيا إلى قمة جدول الأعمال الجيوسياسي للعالم، عبر سلسلة من المغامرات العسكرية في الخارج والقمع في الداخل، رغم توبيخ الغرب“.

وتابعت: ”عندما يتحدث بوتين وشي، اليوم الجمعة، من غير المرجح أن تكون حقوق الإنسان على جدول الأعمال، خاصة أن البلدين يشتركان في علاقة قائمة على أساليب الحكم الاستبدادي والطموح لتقويض الهيمنة الأمريكية العالمية لصالح نظام متعدد الأقطاب“.

علاقة بوتين وشي

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الصينية الرسمية، الخميس، أشار بوتين إلى علاقته مع شي بأنها علاقة ”أصدقاء حميمين ورجال دولة يشتركون في العديد من الآراء حول حل مشاكل العالم“.

ولفتت المجلة إلى أنه ”في حين شدد العديد من المحللين على أن رحلة بوتين إلى بكين تهدف بشكل أساسي لفرصة إعادة الاتصال مع شي بعد توقف بسبب جائحة كورونا، فإن التوقيت يرسل حتما إشارة قوية حول استعداد الصين للعمل كممتص للصدمات لعقوبات غربية محتملة على موسكو“.

وقالت: ”عندما يتعلق الأمر بالأدوات المالية، وصفقات التكنولوجيا والطاقة، يمكن للصين، وهي أكبر شريك تجاري لروسيا، مد يد العون إلى موسكو“.

ونوهت إلى أن ”تجارة الصين مع روسيا بلغت 140 مليار دولار، العام الماضي، أي أكثر من ضعف القيمة في عام 2015، مباشرة بعد أن فرض الغرب على روسيا عقوبات شديدة بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم“.

وبعد ذلك، جاء الدعم من الصين في شكل اتفاقيات لبناء خط أنابيب الغاز الطبيعي في سيبيريا، الذي افتتح عام 2019، ولتمويل جزئي لمنشأة الغاز الطبيعي المسال في يامال، والتي تجاوزت العقوبات الأمريكية على شركة نوفاتيك للغاز.