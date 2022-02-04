استقالة رئيس وزراء ايرلندا الشمالية وسط توتر بشأن ترتيبات بريكست

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس وزراء ايرلندا الشمالية بول غيفان، الخميس، استقالته من منصبه، على خلفية الترتيبات التجارية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط دعوات لإجراء انتخابات مبكرة في الإقليم البريطاني.

وقال غيفان للصحافيين عقب اندلاع خلاف جديد حول حركة البضائع بين ايرلندا الشمالية وبريطانيا: ”يمثل اليوم نهاية ما أعتبره امتيازا حظيت به في حياتي“.

وكان رحيل غيفان متوقعا مع تهديد زعيم حزبه الديموقراطي الوحدوي جيفري دونالدسون، بتقويض الحكومة في بلفاست، احتجاجا على الترتيبات التجارية المتفق عليها بين لندن وبروكسل.

وتم تصميم ما يسمى بروتوكول إيرلندا الشمالية لمنع دخول البضائع غير الخاضعة للرقابة من بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة عبر باب خلفي تمثله إيرلندا المجاورة العضو في الاتحاد الأوروبي.

لكن الحزب الديموقراطي الوحدوي والأحزاب الوحدوية الأخرى الموالية لبريطانيا تعارض البروتوكول بشدة بحجة أن الحدود على البحر الإيرلندي أضعفت ارتباط إيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة.

ومع رحيل غيفان اضطرت نائبته ميشيل أونيل من حزب ”شين فين“ القومي المؤيد لإيرلندا للاستقالة أيضا بموجب شروط اتفاق السلام عام 1998 الذي أنهى ثلاثة عقود من العنف الطائفي في إيرلندا الشمالية.

ويأتي هذا التطور قبل وقت قصير من الانتخابات المحلية في أيار/ مايو المقبل والتي يبدو أن الـ“شين فين“ سيحقق فوزا فيها.