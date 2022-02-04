مسؤول بالبيت الأبيض: مقتل زعيم داعش القرشي "علامة فارقة"

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة على اتصال بجميع شركائها في التحالف المناهض لداعش، منذ فجر زعيم التنظيم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي نفسه خلال غارة أمريكية.

وأضاف المسؤول في تصريحات للصحفيين: ”إنها لعلامة فارقة ألا يمشي الحاج عبد الله على وجه الأرض بعد الآن“ مستخدما لقب زعيم التنظيم.

وتابع أن ”الولايات المتحدة والحكومة العراقية وشركاء آخرين بالتحالف عازمون على مواصلة قتال داعش والتصدي للتهديد الذي تواجهه أوطانهم“.

وفي سياق متصل، قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، إن الغارة الأمريكية التي أدت إلى مقتل زعيم داعش، تمثل ”خطوة مهمة نحو السلام والاستقرار في الشرق الأوسط“.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، مقتل زعيم تنظيم داعش الملقب بـ“أبو إبراهيم القرشي“ خلال عملية أمنية نفذتها قوات خاصة أمريكية لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا.

وقال بايدن في بيان له: ”بتوجيهات مني الليلة الماضية، نفذت قوات عسكرية أمريكية في شمال غرب سوريا بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا، ولجعل العالم أكثر أمانا“.

وتابع بايدن: ”بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، أزحنا عن ساحة المعركة (أبو إبراهيم الهاشمي القرشي)، زعيم تنظيم داعش، وعاد كل الأمريكيين من العملية بسلام“.

ولاحقا في خطاب متلفز ألقاه في البيت الأبيض حول العملية الأمنية، قال بايدن: ”بينما كان جنودنا يتقدمون للقبض عليه، اختار الإرهابي، في عمل جبان يائس أخير، ومن دون أي مراعاة لأرواح أسرته أو الآخرين في المبنى، تفجير نفسه… عوضا عن مواجهة العدالة على الجرائم التي ارتكبها“.

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ”أزالت تهديداً إرهابياً كبيرا“ بهذه العملية التي نفذتها وحدة كوماندوس أمريكية في بلدة أطمة بمنطقة إدلب في شمال غرب سوريا، وشكلت أكبر انتكاسة للتنظيم المتشدد منذ مقتل زعيمه السابق أبو بكر البغدادي في عملية أمريكية مماثلة في 2019.

وأضاف بايدن أن القرشي، بتفجير نفسه، ”أخذ معه العديد من أفراد عائلته مثلما فعل سلفه“، معتبرا أن ”مقتل القرشي يوجه رسالة قوية إلى قادة التنظيمات المتشددة حول العالم مفادها سوف نلاحقكم ونجدكم“.