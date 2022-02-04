منظمة: إيران أعدمت 46 شخصا في يناير الماضي ثلثهم من البلوش

قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن سلطات البلاد أعدمت 46 شخصا في كانون الثاني/ يناير الماضي، ثلثهم تقريبا من أبناء الأقلية البلوشية.

وأوضحت المنظمة الحقوقية في تقرير لها نشرته الخميس، أنه ”خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، أعدمت السلطات الإيرانية 46 شخصا، تم تحديد 17 حالة تتعلق بتهمة المخدرات و21 حالة إعدام بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار“.

ولم تكشف المنظمة عن التهم المتعلقة بباقي عمليات الإعدام التي نفذتها السلطات الإيرانية.

ولفت التقرير إلى أن ”من بين الأشخاص المعدومين في الشهر الماضي، 15 مواطنا من أبناء الأقلية البلوشية من إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران“.

ونوهت المنظمة إلى زيادة عدد الإعدامات في إيران ”بشكل ملحوظ“ مقارنة بالفترة نفسها في السنوات الأربع الماضية على الأقل.

وفي كانون الثاني/ يناير 2021، سُجلت 27 عملية إعدام، وفي يناير 2020 من الشهر ذاته، بينما سُجلت 33 عملية إعدام في يناير 2019.

وفي 13 من كانون الثاني/ يناير الماضي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي عن الوضع في إيران في عام 2021، إن ”إيران ما تزال إحدى الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم“.

وأضافت أنه ”وفقا لمنظمات حقوقية، أعدمت إيران في 2021 ما لا يقل عن 254 شخصا حتى 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، بمن فيهم سبعة أشخاص على الأقل بتهم يُزعم أنها تتعلق بالإرهاب“.

فيما قالت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إن إيران كانت وحدها مسؤولة عن نصف عمليات الإعدام المسجلة في العالم لعام 2020، حيث تم إعدام 246 شخصاً في إيران، فيما تم إعدام ما لا يقل عن 483 شخصًا في جميع أنحاء العالم.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان الإيرانية والأجنبية، فإن العدد الفعلي لعمليات الإعدام في إيران يتجاوز الأرقام التي تنشرها الحكومة الإيرانية.

وصنفت منظمة العفو الدولية، إيران، على أنها الدولة الوحيدة التي يتواصل فيها إعدام ”المذنبين الأطفال“.

وفي 24 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن وجود نحو 85 طفلا مذنبا في إيران ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام ضدهم.