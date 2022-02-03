البنتاغون: أمريكا توافق على بيع أسلحة محتمل للسعودية والإمارات والأردن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، أن وزارة الخارجية وافقت على عدة صفقات بيع محتملة لأسلحة إلى حلفاء بالشرق الأوسط، بينهم السعودية والإمارات والأردن، بحسب وكالة ”رويترز“.

ونقلت ”رويترز“ بيانا صادرا عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون، أوضحت فيه أن ”الموافقات تشمل بيعا محتملا لنظام لتوزيع المعلومات، للسعودية، مقابل نحو 23.7 مليون دولار“.

وأضاف البيان أن الخارجية الأمريكية وافقت أيضا على ”بيع محتمل لعتاد عسكري للإمارات بثمن يقدر بنحو 65 مليون دولار“.

وتابع أن ”الموافقات تضمنت أيضا بيعا محتملا لمقاتلات إف-16 وعتادا مرتبطا بها للأردن بما يقدر بنحو 4.21 مليار دولار“.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت الأربعاء الماضي، أنها سترسل طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة، لدعم الإمارات، في أعقاب هجمات صاروخية نفذتها جماعة الحوثي اليمنية.

وبحسب ما ذكرت ”رويترز“ حينها، أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، جرى يوم الثلاثاء، أن ”واشنطن سترسل طائرات مقاتلة والمدمرة (يو.إس.إس كول) المسلحة بصواريخ موجهة“.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان: ”أبلغ الوزير لويد أوستن، ولي عهد أبوظبي، أيضا بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة التهديدات الحالية، وكرسالة واضحة على أن الولايات المتحدة تقف مع دولة الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد“.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم الأربعاء، ”اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة، فجر اليوم، بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان“.

وأكدت الوزارة، في بيان لها نشرته عبر حسابها على ”تويتر“، أنها ”على أُهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء“.