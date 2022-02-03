"إيكواس": الحكام العسكريون في بوركينا فاسو يرغبون في إعادة النظام الدستوري

قال قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، يوم الخميس، إن الحكام العسكريين، الذين استولوا على السلطة في بوركينا فاسو، الأسبوع الماضي، ”أبدوا رغبة“ في العمل من أجل العودة للنظام الدستوري.

وقال رئيس مفوضية ”إيكواس“ جان كلود كاسي برو، في مؤتمر صحفي، إن إيكواس طلبت من الحكام العسكريين الإسراع باقتراح جدول زمني لإجراء الانتخابات.

وأعرب رؤساء دول المجموعة الذين اجتمعوا في العاصمة الغانية أكرا، عن ”أسفهم لأن المجلس العسكري الحاكم في مالي المجاورة لم يقدم حتى الآن سبيلا مقبولا للعودة إلى النظام الدستوري“.

وأضاف كاسي برو أنه ”لا يرى حاجة لفرض مزيد من العقوبات ضد الجيش الذي أطاح برئيس بوركينا فاسو روك مارك كابوري“.

وتابع: ”تواصلنا معهم. أبدوا رغبة في العمل مع إيكواس صوب استعادة النظام الدستوري“.

وأعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو، يوم الأربعاء، رفع حظر التجول المفروض على مستوى البلاد منذ استيلائه على السلطة في انقلاب الشهر الماضي.

وفرضت السلطة الجديدة القيود على التجول في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد اعتقال عسكريين للرئيس روك مارك كريستيان كابوري، في أعقاب تمرد في ثكنات عدة للجيش في العاصمة احتجاجا على طريقة تعامله مع هجمات المتشددين في هذه الدولة الواقعة في الساحل الأفريقي.

وقال العقيد بول-هنري سانداوغو في بيان، إن رئيس الدولة يعلن ”الرفع الكامل لإجراءات حظر التجول اعتبارا من هذا اليوم، الثاني من شباط/ فبراير الجاري“.

وأضاف المجلس العسكري في بيان بثته قنوات تلفزيونية، أنه لن يتم استئناف الحياة الليلية في البلاد بالكامل، حيث ”تحظر الاحتفالات الشعبية والمناسبات بعد منتصف الليل من الاثنين إلى الخميس، وبعد الساعة الثانية صباحا من الجمعة إلى الأحد“.

وقال القادة الانقلابيون إن هذه الإجراءات اتخذت ”بالنظر إلى الوضع الأمني وتضامنا مع ضحايا انفلات الأمن“.

وكان القادة العسكريون قد أعلنوا في وقت سابق إعادة العمل بالدستور بعد أسبوع من الانقلاب.