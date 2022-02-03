واشنطن: روسيا تخطط لهجمات ملفقة لإيجاد ذريعة لغزو أوكرانيا‎‎

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة حصلت على معلومات بأن روسيا تخطط لهجمات ملفقة من جانب الجيش الأوكراني أو وحدات المخابرات كي تتخذها ذريعة لغزو أوكرانيا، مضيفة أن أحد الخيارات المحتملة قد يكون إنتاج مقطع دعائي مصور.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة للصحفيين إن الولايات المتحدة تنشر معلومات المخابرات لكشف مدى ما تقوم به روسيا من أفعال مزعزعة للاستقرار تجاه أوكرانيا، ولثني روسيا عن مواصلة ما وصفه برايس بحملة خطيرة.

ووقع الرئيس فولوديمير زيلينسكي مرسوما، يوم الثلاثاء؛ لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية بمقدار 100 ألف جندي على مدار ثلاث سنوات، وزيادة رواتب العسكريين، في حين احتشد القادة الأوروبيون لدعمه في الأزمة مع روسيا.

وحث زيلينسكي أعضاء البرلمان الأوكراني على التزام الهدوء وتجنب الذعر، قائلا إنه أمر بالزيادة ”ليس لأننا سنخوض الحرب قريبا، ولكن حتى يعم السلام في أوكرانيا قريبا وفي المستقبل“.

وحشدت روسيا ما يزيد عن 100 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا، بينما نفت وجود خطط للغزو، وهو إجراء حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها من أنه سيؤدي إلى عقوبات صارمة.

ويبلغ عدد القوات المسلحة الأوكرانية حاليا نحو 250 ألفا، مقارنة بالقوة الإجمالية للجيش الروسي البالغة زهاء 900 ألف.

وقالت أوكرانيا إنها تعمل مع بولندا وبريطانيا لتعزيز التعاون ”في سياق العدوان الروسي المستمر“.

وفي زيارة إلى كييف، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيويش مورافيسكي إن وارسو ستساعد أوكرانيا في إمدادات الغاز والأسلحة، فضلا عن المساعدات الإنسانية والاقتصادية.

وأضاف مورافيسكي: ”نعيش بالقرب من جار مثل روسيا، ونشعر بأننا نعيش عند سفح جبل بركاني“، متعهداً بتقديم ذخيرة مدفعية وقذائف مورتر وأنظمة دفاع جوي محمولة وطائرات استطلاع مسيرة إلى أوكرانيا.