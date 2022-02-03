وزير خارجية إيران: التعاون بين طهران والرياض يُساعد في حل مشاكل المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن التعاون بين بلاده والمملكة العربية السعودية سيساعد في حل مشاكل المنطقة والعالم الإسلامي.

وأوضح، خلال محادثة هاتفية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أن ”إيران والسعودية بلدان مهمان ومؤثران في المنطقة والعالم الإسلامي، ونأمل أن تثمر الحوارات بين طهران والرياض إلى حل مشاكل المنطقة“.

وناقش الوزير الإيراني مع حسين طه قضايا تمس العالم الإسلامي والأمة الإسلامية، والعلاقات الثنائية، والتعاون متعدد الأطراف بين إيران ومنظمة التعاون الإسلامي وبعض القضايا الإقليمية، وفقًا لما ذكره موقع وزارة الخارجية الإيرانية.

وقدم وزير الخارجية الإيراني شكره للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على جهوده لإعادة فتح مكتب الممثلية الإيرانية في الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة السعودية، كما وجه الوزير الإيراني دعوة للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لزيارة طهران.

واكتفى الموقع الرسمي للمنظمة على الانترنت بذكر خبر مقتضب قال فيه إن ”الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران.

وأضاف: ”خلال هذه المكالمة ناقش الجانبان آفاق التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسبل تعزيز العمل الإسلامي المشترك“.

وفي الـ16 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت طهران أن ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين وصلوا إلى مدينة جدة السعودية؛ لتمثيل إيران في منظمة التعاون الإسلامي.

وتوقفت أنشطة مكتب التمثيل الإيراني في جدة مطلع عام 2016، إثر قطع العلاقات بين إيران والسعودية، بعدما هاجم متظاهرون متشددون سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد شمال شرق إيران.

وبدأت العام الماضي مفاوضات بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين في بغداد بوساطة من الحكومة العراقية.

في حين رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الاتصال الهاتفي بإعادة فتح مكتب الممثلية الإيرانية، منوهًا إلى أن ”منظمة التعاون الإسلامي لن تكون قادرة على حل مشاكل العالم الإسلامي دون مشاركة فاعلة وتعاون من جميع الدول الإسلامية“، كما دعا جميع الأعضاء إلى دعم المنظمة بشكل كامل.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ”أن ظهور مشاكل بين الدول الإسلامية أمر مؤسف ومقلق، وأن هذه المنظمة تدعو الدول الإسلامية والشقيقة إلى السلام والحوار“.

وفي سياق متصل، تحدث الوزير الإيراني عبداللهيان إلى نظيره العراقي فؤاد حسين، وذلك بعدما تماثل للشفاء جراء إصابته بفيروس كورونا.

وشدد الوزير العراقي حسين على أهمية استمرار المحادثات بين طهران والرياض، وآثارها الإيجابية على تعميق الاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة.