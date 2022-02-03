تقرير: مجموعة إلكترونية إيرانية تحرض على "العنف والكراهية" في إسرائيل

اتهم معهد أمن إلكتروني إسرائيلي، اليوم الخميس، إيران بالتحريض على تأجيج المشاعر المعادية للفلسطينيين والعرب بين اليهود الأصوليين الإسرائيليين، وفقًا لتقرير ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية.

وأوضحت الهيئة في تقريرها، التي استندت فيه إلى بحث قدمه معهد الأمن السيبراني الإسرائيلي (FakeReporter) لها بشكل حصري، أن ”إيران أنشأت وحدة توزيع معلومات خاطئة على فيسبوك؛ تستهدف اليهود القوميين في إسرائيل؛ لتغذية المشاعر المعادية للفلسطينيين بين المواطنين الإسرائيليين“.

وبينت أن حملة التدخل الأجنبي المزعومة مرت عبر العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي ”متنكرين“ على أنهم مجموعة إخبارية يهودية متشددة تدعم الجماعات اليمينية المتطرفة.

ووفقا للتقرير، تمكن المعهد ”من الكشف عن ارتباط هذه المجموعة الإلكترونية بإيران، التي كان هدفها المساعدة في تأجيج الحرب الدينية من خلال تضخيم الخوف والكراهية والفوضى، عبر نشر المعلومات ضد الفلسطينيين، بدعوى أنها مجموعة إخبارية يهودية تدعم الجماعات اليمينية المتطرفة“.

وقالت هيئة مراقبة الأمن السيبراني إنها اكتشفت الأصول الإيرانية للجماعة، مضيفة أن الهدف من العملية هو تزوير المعلومات والتحريض على ”الحرب الدينية“ من خلال نشر ”الخوف والكراهية والفوضى“.

ويعتبر اكتشاف المجموعة، أحدث علامة على أن دولًا أجنبية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في إسرائيل لأغراض سياسية.

وأشار تقرير هيئة الإذاعة البريطانية إلى أنه ”تم تفعيل أنشطة هذه المجموعة في شهر (أيار) مايو من العام الماضي، بعد بدء العنف العرقي والديني في إسرائيل“.

وأعادت المجموعة الإيرانية، بحسب الهيئة، ”نشر مقطع فيديو لصدام بين عضو برلماني يميني متطرف يحمل مسدسًا وحارس موقف سيارات فلسطيني“، معلقة أنه ”من المؤسف أن البرلماني لم يطلق النار على رأسه“.

ولفت التقرير إلى أن ”شركة فيسبوك وتويتر قامت بإلغاء تنشيط صفحات المجموعة الإيرانية وملفات تعريفها بعد زيارة FakeReporter، لكن المجموعة لا تزال نشطة على تطبيق تلغرام“.

المجموعة الإيرانية مستمرة

وقامت المجموعة الإيرانية بإعادة نشر مقالات ومنشورات تدعم السياسيين الإسرائيليين من اليمين المتطرف، وعززت المشاعر المناهضة للعرب، حيث تمكنت في أحد حساباتها من استقطاب آلاف المتابعين.

وقال أشيا شاتز، المدير التنفيذي لمعهد (FakeReporter)، إنه ”بعد أحداث أيار الماضي، شهدنا ظهور هذه المجموعة الإيرانية، في وقت وصلت فيه إسرائيل إلى واحد من أدنى المستويات في تاريخها من حيث العلاقات بين المواطنين اليهود والعرب“.

في حين قال مصدر أمني إسرائيلي، إن ميزات المجموعة على الإنترنت لها ميزات مشابهة لأنشطة إيران السابقة على هذه المنصات.

ويعتقد بعض المراقبين الإسرائيليين أن استمرار تطوير هذه الشبكات وصلتها بالمعتقدات المتطرفة والعنيفة يمكن أن يؤدي إلى هيمنة مثل هذه الاتجاهات في السياسة الإسرائيلية.

وقال التقرير إن ”المجموعة الإيرانية دأبت بانتظام على الترويج لآراء عضو قومي متطرف في البرلمان الإسرائيلي وحركة غير قانونية وعنصرية تدعو إلى طرد العرب من إسرائيل“.

وأضاف: ”تضمنت بعض المعلومات الأخرى التي تم نشرها على هذه الشبكات طلبات متكررة للمشاركة في مظاهرات مناهضة للحكومة في إسرائيل، لا سيما المظاهرات التي نظمها اليمين المتطرف المناهض للفلسطينيين“.

ووفق التقرير، ”شملت الأنشطة الأخرى إعادة نشر دعوات لـ ”القتل المستهدف للمحرضين العرب“ في المدن التي شهدت أعمال عنف بين العرب واليهود، في مايو الماضي“.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية في نهاية تقريرها، إنها لم تتلق ردا من مدير صفحات المجموعة، كما أن السفارة الإيرانية في لندن رفضت التعليق على التقرير.