بايدن يعلن مقتل زعيم داعش "أبو إبراهيم القرشي" في عملية شمال غرب سوريا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن عملية أمنية نفذتها قوات خاصة أمريكية لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا، اليوم الخميس، استهدفت زعيم تنظيم داعش.

وأضاف في بيان له: ”بتوجيهات مني الليلة الماضية، نفذت قوات عسكرية أمريكية في شمال غرب سوريا بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا، ولجعل العالم أكثر أمانا“.

وأضاف بايدن أنه سيتحدث عن الغارة التي قتلت زعيم تنظيم داعش المدعو ”أبو إبراهيم القرشي“ في تصريحات، الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

وقال بايدن في بيان: ”بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، أزحنا عن ساحة المعركة (أبو إبراهيم الهاشمي القرشي)، زعيم تنظيم داعش، وعاد كل الأمريكيين من العملية بسلام“.

من جهته، قال مسؤول في البيت الأبيض الأمريكي إن سقوط خسائر بشرية مدنية كان نتيجة تفجير المتشددين شحنة ناسفة أثناء الغارة.

وأشار المسؤول إلى أن زعيم تنظيم داعش فجَّر قنبلة قتلته مع أفراد من أسرته، من بينهم نساء وأطفال، عند بدء العملية الأمريكية.

وأضاف المسؤول: ”رغم أننا مازلنا نقيّم نتائج هذه العملية يبدو أن هذه هو أسلوب الإرهابيين الخسيس نفسه الذي شهدناه في عملية عام 2019 التي قضت على البغدادي“.

وبعد مقتل مؤسس تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 عيّن التنظيم القرشي، وهو عراقي سبق سجنه في الولايات المتحدة، خليفة للبغدادي.