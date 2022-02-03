فيديو دعائي جديد يظهر زعيم كوريا الشمالية على ظهر حصان أبيض

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

ظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مشاهد مصورة يتجول في غابة، ممتطيا حصانا أبيض، في إطار فيديو دعائي يروج لقيادته الاقتصادية للبلاد، لكن يتجاهل سلسلة من العقوبات التي فرضت مؤخرا عليها بسبب تجارب صاروخية.

وبدأت بيونغ يانغ، العام الحالي، مع سبع تجارب لأسلحة، تتضمن إطلاق أقوى صواريخها منذ 2017، مثيرة المخاوف من احتمال أن يبدأ كيم مجددا تجارب على أسلحة بعيدة المدى أو اختبارات نووية.

غير أن الفيديو الذي أنتجته الحكومة ونشر هذا الأسبوع، يسلط الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها كيم في النهوض بالاقتصاد المنهك الذي يحاول تخطي تداعيات سنوات من العقوبات الدولية وإغلاق مرتبط بالحد من جائحة كورونا.

وقالت ريتشل مينيونغ لي، الباحثة في برنامج ”38 نورث“ لدى مركز ستيمسن ومقره واشنطن، إن ”الفكرة الأساسية للوثائقي هي إظهار تفاني كيم وعمله الدؤوب من أجل الشعب“.

وينتهي الشريط المصور بمشاهد تظهر كيم ممتطيا حصانا أبيض، أحد رموز حكم سلالة عائلة كيم.

وقالت لي: ”لا أظن أن علينا أن نولي أهمية كبيرة لمشاهد الحصان، ناهيك عن ربطها بالتجارب الأخيرة لإطلاق الصواريخ الكورية الشمالية وخطط التجارب الصاروخية“.

ومع توقف المحادثات مع واشنطن، ركزت كوريا الشمالية على وعود كيم بتحديث القوات المسلحة رغم تقارير عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتفاقم الجوع.

ويشير الشريط الدعائي بشكل غير مباشر إلى ”أسوأ الصعوبات“ في 2021، ويظهر كيم وهو ينزل سلما باحتراس، فيما يصف المعلق ”جسمه المتعب“ من جراء العمل الكادح.

وقال الأستاذ في جامعة الدراسات الكورية الشمالية، يانغ موجين، إن الشريط يسعى إلى إضفاء ”صفات إنسانية“ على كيم.

وأضاف: ”إنهم يحاولون تصويره كقائد يحب شعبه كثيرا ونتيجة لذلك غالبا ما يعاني من الإجهاد والتعب“.

وتستعد كوريا الشمالية لإحياء الذكرى الثمانين لميلاد الزعيم الراحل كيم جونغ إيل، في شباط/فبراير، والعيد الـ 110 للمؤسس كيم إيل سونغ في نيسان/أبريل.

وبحسب يانغ، تستخدم مشاهد كيم على ظهر حصان أبيض ”لتذكير المشاهد بأن كيم جونغ أون من أحفاد كيم إيل سونغ، الذي يعد شخصية مقدسة“.

وتظهر تسجيلات مصورة أخرى نشرتها شبكة ”كاي سي تي في“ الحكومية، هذا الأسبوع، كيم وزوجته ري سول جو وعمته كيم كيونغ هوي خلال حضورهم مسرحية.

وسرت شائعات عن وفاة كيم كيونغ هوي بعد إعدام زوجها الإصلاحي جانغ سونغ ثيك، قبل أن تظهر في فعالية عامة بعد ستة أعوام على ذلك.

وقد تكون الفيديوهات التي نشرت مع حلول السنة القمرية الجديدة مسعى لتسليط الضوء على حيوية كيم، حسبما يرى الباحث في مركز دراسات كوريا الشمالية في معهد سيجونغ، تشيونغ سيون تشانغ.

ويقول إن ”مشاهد ركوب الخيل، خصوصا، يبدو أنها أنتجت لعرض صحته في الداخل والخارج“.

ويضيف: ”إنها تظهر تصميمه القوي واندفاعه للعام الجديد“.