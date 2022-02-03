أردوغان: الرئيس الإسرائيلي سيزور تركيا منتصف مارس

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ سيزور تركيا في منتصف آذار/ مارس، مع سعي أنقرة لتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وأضاف، أردوغان، في مؤتمر صحفي قبل مغادرته في زيارة إلى أوكرانيا إن ”البلدين يتطلعان لتحسين العلاقات“.

وكان الرئيس التركي، أردوغان، أعلن في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، الأسبوع الماضي، أن مرحلة جديدة في علاقات تركيا وإسرائيل ستبدأ مع زيارة الرئيس الإسرائيلي، بحسب وكالة ”الأناضول“ التركية.

وقال أردوغان ”أنقرة أجرت محادثات مع أطراف إسرائيلية في الفترة الماضية“.

وأضاف أردوغان ”عقدنا اجتماعات في الماضي مع الأطراف الإسرائيلية، وأكدنا التعاون المشترك لنقل الغاز إلى أوروبا، وتركيا لا تزال مستعدة للعمل المشترك“.

وبشأن احتمالية التعاون الاقتصادي مع إسرائيل في منطقة شرق المتوسط، ذكر، أردوغان، أن ”الهدف من المفاوضات إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية، وسنبذل ما بوسعنا إذا كان هذا الأمر قائما على أساس الربح المتبادل“.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أجرى، في وقت سابق من الشهر الماضي، مباحثات مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، في اتصال هاتفي، بحسب وكالة ”الأناضول“، التي نقلت عن ما وصفتها بـ“مصادر دبلوماسية“ قولها إن، أردوغان، وجه دعوة للرئيس الإسرائيلي لزيارة تركيا“.

وأضافت المصادر، أن ”اللقاءات بين البلدين مستمرة لترتيب الزيارة“.

وفي نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر، أجرى، أردوغان، أيضا مكالمة هاتفية نادرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بعد إطلاق تركيا سراح زوجين إسرائيليين كانا محتجزين لتصويرهما أحد القصور الرئاسية التركية.

وأكدت إسرائيل، حينذاك، أن رئيسها هرتسوغ، شكر الرئيس التركي، أردوغان على إسهامه في الإفراج عن الزوجين الإسرائيليين المعتقلين في بلده بتهمة التجسس.

ورحب هرتسوغ، حسب بيان حكومي إسرائيلي، بسعي تركيا وإسرائيل إلى إجراء حوار شامل بشأن الملفات الثنائية والإقليمية المتعلقة بالسلام في المنطقة، واتفق الزعيمان على مواصلة اتصالاتهما.

ولفت البيان إلى أن، أردوغان، بدوره شدد على ”الأهمية التي توليها بلاده تجاه العلاقات مع إسرائيل التي تحظى بأهمية قصوى لضمان السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط“.