جماعة عراقية تتبنى استهداف الإمارات بطائرات مسيرة.. من يقف خلفها؟

تبنت ميليشيات غير مشهورة تنضوي تحت الفصائل الموالية لإيران استهداف الإمارات بطائرات مسيرة يوم الأربعاء بحسب ما أفاد بيان متداول على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة سايت للاستخبارات، التي تتابع المواقع الإلكترونية للمتشددين، ومقرها الولايات المتحدة،

ولم يعلن الحوثيون بعد تنفيذ عملية جديدة، وأعلنت جماعة مغمورة تطلق على نفسها اسم (ألوية الوعد الحق) المسؤولية عن إطلاق الطائرات المسيرة.

وأعلنت الإمارات اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي فجر يوم الأربعاء بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وسبق أن تبنت جماعة ”ألوية الوعد الحق“ هجوما واحدا آخر وذلك في يناير/ كانون الثاني 2021 عندما قالت إنها أطلقت طائرة مسيرة نحو السعودية.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان إنها ”على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وإنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء“.

لمن تتبع ألوية الوعد الحق؟

يقول معهد واشنطن للأبحاث إن ”ألوية الوعد الحق“ مرتبطة بما يسمى ”كتائب حزب الله“ وتقع تحت السيطرة المباشرة لـ ”فيلق القدس“ التابع لـ ”الحرس الثوري الإيراني“.

ويدلل المعهد على ذلك بما تقوم به وسائل الإعلام التابعة لـ ”كتائب حزب الله“ في أناشيدها وصورها بالإشارة بانتظام إلى ”ألوية الوعد الحق“ والإشادة بها بحسب المعهد.

وتعتبر الجماعة واجهة لتبني المسؤولية عن هجمات ضد السعودية والإمارات أو التهديد بشنها.

ويلفت المعهد إلى أن بعض القنوات الإعلامية التابعة للفصائل العراقية تشير إلى ”ألوية الوعد الحق“ بمسمى ”ألوية الوعد الصادق“، في مؤشر على أن تسمية الجماعة ربما لم تكن في الأصل باللغة العربية.