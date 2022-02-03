باكستان.. مقتل 4 جنود و 15 متمردا في هجمات على قاعدتين للجيش

قال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد اليوم الخميس، إن الجيش نجح في صد هجومين الليلة الماضية على قاعدتين في جنوب غرب البلاد أسفرا عن مقتل أربعة جنود و15 متمردا.

وأضاف في مقطع فيديو، أن ”عملية تمشيط جارية في إقليم بلوخستان“.

وأعلنت جماعة ”جيش تحرير بلوخستان“ العرقية الانفصالية المسؤولية عن الهجومين.

وقالت الجماعة في بيان، إن ”مهاجمين انتحاريين فجروا عربات ملغومة عند مدخل القاعدتين وقتلوا أكثر من 50 جنديا“.

وقتل المتمردون عشرة جنود الأسبوع الماضي، في هجوم على موقع عسكري قرب ميناء جوادر بجنوب غرب البلاد، وكان أعنف هجوم منذ سنوات في التمرد الانفصالي.

ويقاتل المتمردون البلوخ حكومة باكستان منذ عقود سعيًا لإقامة دولة منفصلة، قائلين ”إن الحكومة تستغل موارد الغاز والمعادن بإقليم بلوخستان الواقع على حدود أفغانستان وإيران“.

وكان متمردون انفصاليون في باكستان أعلنوا في الـ28 من يناير/ كانون الثاني مسؤوليتهم عن هجوم على موقع عسكري قرب ميناء جوادر بجنوب غرب البلاد، وقال الجيش إن عشرة من جنوده قُتلوا فيه.

وقع الهجوم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء قبل الماضي في منطقة كيش إلى الشمال من ميناء جوادر الذي تستثمر فيه الصين، وكان أعنف هجوم منذ سنوات في تمرد انفصالي من جانب أفراد من عرقية البلوخ.

وقال رئيس الوزراء عمران خان في بيان ”نحن عاقدون العزم على تخليص باكستان من كل أشكال الإرهاب“. ونعى في البيان عشرة جنود ”شهداء“.

وذكر الجيش أنه قتل أحد المهاجمين واعتقل ثلاثة في عملية تطهير لا تزال جارية.

وأعلنت جبهة تحرير بلوخستان مسؤوليتها عن ذاك الهجوم، وقالت في بيان إن 17 جنديا وأحد أفرادها سقطوا قتلى.

يشار إلى أن الصين تشارك في تطوير ميناء جوادر المطل على بحر العرب ومشروعات أخرى في الإقليم في إطار ممر اقتصادي يربطها بباكستان تبلغ تكلفته 60 مليار دولار وهو أيضا جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية.