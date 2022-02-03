إيران تهدد ناشطة معتقلة احتجت على "رداءة الطعام" في سجن "كرمانشاه"

هددت السلطات الإيرانية، الناشطة السياسية المعتقلة، سهيلا حجاب، برفع شكوى جديدة ضدها وترحيلها إلى سجن آخر، نتيجة احتجاجها على ”رداءة الطعام“ المقدم للمعتقلين في سجن ”كرمانشاه“ غرب العاصمة الإيرانية، طهران.

ونقلت منظمة ”هرانا“ الحقوقية الإيرانية، الأربعاء، عن مصدر مطلع قوله، إن ”الناشطة السياسية المناهضة للحجاب، سهيلا حجاب، تعرضت للتهديد برفع شكوى جديدة ضدها وترحيلها إلى سجن آخر، نتيجة احتجاجها على رداءة الطعام المقدم للمعتقلين في السجن المركزي بمحافظة كرمنشاه“.

وأضاف المصدر ”خلال الاحتجاج، تعرضت سهيلة حجاب ”للضرب“ على يد رئيس أمن السجن، وهدد مسؤولون أمنيون بـ ”بنقلها وترحيلها“ إلى سجن آخر.

وأوضح المصدر، أن ”مسؤولي السجن أعدوا بلاغًا ضد سهيلة حجاب بتهمة ”التحريض على الشغب“ وهددوا المعتقلين الآخرين بمنع الاتصال مع عوائلهم إذا رفضوا التوقيع على المحضر“.

وأشارت تقارير لوسائل إعلام إيرانية معارضة إلى أن معتقلات في جناح النساء في السجن المركزي بمحافظة كرمانشاه، رفضن، يوم الاثنين الماضي، تلقي حصص غذائية، احتجاجا على رداءة نوعية الطعام.

وتقضي الناشطة، سهيلا حجاب، عقوبة بالسجن 5 أعوام بتهم مختلفة منها أنشطتها السياسية والمدنية، و“الدعاية ضد النظام“ و ”التآمر“ و ”الإخلال بالنظام العام من خلال أعمال الشغب“ و ”تشكيل مجموعة للدفاع عن حقوق المرأة“ و ”الدعوة إلى استفتاء وتغيير الدستور“.

وفي الـ7 من كانون الثاني/ يناير الماضي، نقلت السلطات الأمنية الناشطة، سهيلا حجاب، من السجن المركزي بمدينة سنندج الكردية غرب إيران إلى ”كرمانشاه“.

وتعرضت الناشطة ”حجاب“ للضرب والعنف خلال ترحيلها من سجن ”قرجك“ جنوب طهران لسجن ”سنندج“، وذلك بعدما قامت بالإضراب عن الطعام في الـ19 من أيلول/سبتمبر الماضي، في سجن ”قرجك“، احتجاجًا على الضغط الأمني المتزايد على السجناء السياسيين وتأثير المحققين والموظفين القضائيين على قضاياهم.

وفي الـ28 من آذار/ مارس لعام 2020، حكمت المحكمة الثورية في طهران برئاسة القاضي المتشدد محمد مقيسه، على ”حجاب“ بالسجن بما مجموعة 18 عاما بتهم مختلفة منها أنشطتها السياسية والمدنية.

وقالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ حينذاك، إن ”محكمة الاستئناف قامت بخفض الحكم الصادر بحق الناشطة ”سهيلا حجاب“ إلى 5 أعوام مع قابلية التنفيذ.