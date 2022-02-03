صحف عالمية: "تهويل" غربي بشأن أزمة أوكرانيا.. وجدل في إسرائيل حول سلاح الليزر

ناقشت أبرز الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، آخر مستجدات الأوضاع في أوكرانيا، حيث اتهمت تقارير الغرب والولايات المتحدة بـ“التهويل البالغ“ في حجم التهديد بشأن الغزو الروسي.

وكشفت تقارير أخرى أن قادة الدول الأوروبية يتواصلون بشكل فردي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتجنب أزمة اقتصادية في بلادهم.

فيما سلطت صحف الضوء على انتقادات يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بسبب استراتيجيته الدفاعية الجديدة تجاه حركة ”حماس“ والتهديدات الإيرانية.

مبالغة أمريكية وغربية

ذكرت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية أن ”عدداً من المسؤولين الأمريكيين والروس والأوكرانيين أعربوا عن مخاوفهم من أن الولايات المتحدة والدول الغربية تبالغ بشدة في المعلومات المخابراتية التي تنشرها حول الغزو الروسي الوشيك لأوكرانيا، لكنهم اعتبروها محاولة للردع وتجنب حرب مدمرة“.

ونقلت المجلة عن مسؤولين أوكرانيين سابقين ما زالوا على اتصال بالإدارة الحالية وأجهزة المخابرات، قولهم إن ”البعض في أوكرانيا – بما في ذلك داخل الدائرة المقربة من الرئيس الأوكراني – يشتبه في مصداقية واشنطن والشركاء الغربيين الذين يهولون التهديد الروسي“.

وأشار المسؤولون إلى أن ”نبرة التشكيك التي تنتاب الأوكرانيين ناتجة عن فشل المخابرات الأمريكية في تقييماتها 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، قائلين إن المخابرات الأمريكية كانت في كثير من الحالات على خطأ، والدليل على ذلك الانسحاب الفوضوي من أفغانستان في آب/أغسطس الماضي“.

وذكرت المجلة: ”يرى المسؤولون الأمنيون أن تقارير المخابرات الغربية التي تحذر من غزو وشيك ترفع حدة التوترات، وكذلك قرارات إجلاء موظفي السفارات غير الأساسيين وأفراد أسر الدبلوماسيين من كييف في الفترة الأخيرة“.

”اتصالات فردية“ مع بوتين

وذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أنه ”في الوقت الذي تتخذ فيه واشنطن إجراءات صارمة ضد موسكو، وتقدم نفسها على أنها زعيمة الرد الغربي الموحد على روسيا، قام قادة الدول الأوروبية بالتواصل المباشر مع بوتين، في محاولة لتهدئة التوترات، وتحديد ما إذا كانت الأزمة ستحل سلميا“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، تحدثا عبر الهاتف مع بوتين، وكان من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالأمر نفسه أمس الأربعاء“.

وقالت الصحيفة إن ”الرهبة الأوروبية ظهرت في حديث القائدين مع بوتين، حيث حث ماكرون على اتباع نهج أكثر تصالحية تجاه موسكو، بحجة أن أوروبا يجب أن تتحمل المزيد من المسؤولية عن أمنها لأن الولايات المتحدة ليست حليفًا موثوقًا به كما كانت في السابق“، بينما أصدر دراغي بيانًا عقب مهاتفته بوتين، أكد فيه ”الحاجة لإعادة بناء مناخ من الثقة المتبادلة لحل الأزمة“.

ورأت الصحيفة أن ”لدى الدول الأوروبية مصلحة كبيرة في نزع فتيل التوترات، حيث يرجع ذلك جزئيًا إلى أنه إذا أدى الغزو الروسي إلى فرض عقوبات قاسية على موسكو، فإن اقتصاداتها – التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بروسيا أكثر من الولايات المتحدة – ستعاني، فضلا عن أزمة إمداد الغاز“.

واعتبرت ”نيويورك تايمز“ أن ”تواصل القادة مع بوتين، يستهدف أيضًا الشأن الداخلي في بلادهم، حيث يحاول ماكرون رفع مكانته كرجل دولة قبل محاولة إعادة انتخابه في نيسان/أبريل، كما أن جونسون – الذي اتخذ موقفًا أكثر صرامة من القادة الأوروبيين الآخرين وانتقد بوتين صراحة – حريص أيضا على صرف الانتباه عن ”الفضائح“ التي تلاحقه في ”داونينغ ستريت“.

جدل في إسرائيل

أثارت ”خطة الردع“ التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيت، والتي تهدف لنشر أنظمة دفاع تعمل بالليزر من أجل التصدي لصواريخ حركة ”حماس“ في قطاع غزة، والتهديد الإيراني المتزايد، الجدل في الوسط الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة ”التايمز“ البريطانية أن ”المنظومة الدفاعية تهدف لتقليل تكاليف نظام اعتراض الصواريخ، القبة الحديدية، وفي مرحلة أخرى، يمكن نشر الليزر على الطائرات أو السفن الحربية أيضا“.

وأوضحت أن ”معظم مسؤولي الدفاع الإسرائيليين لا يتفقون مع خطة بينيت، وأبدوا اعتراضهم بأن الإطار الزمني الذي قدمه رئيس الوزراء كان مفرط التفاؤل وقد يستغرق الأمر 3 اعوام حتى يعمل نظام الليزر بكامل طاقته“.

وأشارت إلى أنه ”على مدى العقود القليلة الماضية، كان عدد من البلدان يجري تجارب على أنظمة أسلحة الليزر، ولكن في معظم الحالات وجد أنها مرهقة للغاية أو تكلفتها عالية وباهظة، وهو أمر انتقده المسؤولون الإسرائيليون أيضاً“.

وأوضحت أيضا أن ”سلاح الليزر التشغيلي الوحيد المستخدم اليوم في العالم هو نظام LaWS التابع للبحرية الأمريكية، والذي يوجد حاليًا ويتم نشره على حاملة الطائرات من طراز بورتلاند في خليج عدن“.

أما صحيفة ”هآرتس“ العبرية فأشارت إلى أن ”المسؤولين انتقدوا صيغة بينيت السحرية لمحاربة إيران والطريقة التي قدمها بها، ووصفوها بأنها غير مسؤولة ومضللة للجمهور، حيث يزعم بينيت أن 70% من المشاكل الأمنية لإسرائيل تنبع من إيران.

وذكرت: ”يتمثل نهج بينيت الجديد في اتخاذ إجراءات تدريجية في محاولة لاستنفاد قوة إيران، وإرهاقها وإضعاف الطاقة المتزايدة التي ترسلها لوكلائها، حيث يؤكد بينيت أن المؤسسة الدفاعية الجديدة ستغير تركيزها لرأس الأخطبوط الإيراني، بدلا من محاربة وكلاء النظام في لبنان وغزة“.

وأضافت: ”وفقًا لتفسير بينيت المبسط، فإن المبالغ الضخمة المطلوبة لتحقيق هذا الهدف ستأتي من النمو الاقتصادي المتسارع لإسرائيل، حيث يرى أن الأموال المتراكمة ستعمل على تقوية الجيش ليتمكن من القيام بعمليات كبيرة ضد إيران، ما يؤدي لتقليص المواجهات العسكرية في المنطقة، معتبرا أن الهدوء سيمكن الاقتصاد من مواصلة النمو“.

تعثر أوروبي في مواجهة الصين

وذكرت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، أن ”عدداً من الدول الأعضاء يقاوم التوقيع على استراتيجية الاتحاد الأوروبي للرد على نفوذ الصين في أفريقيا، قبل قمة رفيعة المستوى مقرر انعقادها هذا الشهر“.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي مطلعين على المناقشات، قولهم إنه ”بدعم من الرئيس الفرنسي، ماكرون، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى حزيران/يونيو المقبل، تحاول المفوضية الأوروبية إقناع الأعضاء بتنسيق 20 مليار يورو من الاستثمارات العامة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التي يتم توجيهها لأفريقيا كل عام“.

ووفقاً للوكالة، أضاف المسؤولون – الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم – أن ”الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى إبرام اتفاق في الوقت المناسب قبل الاجتماع المقرر مع القادة الأفارقة المزعم عقده في بروكسل في 17 شباط/فبراير“.

وتابع المسؤولون أن ”ألمانيا أشارت إلى أن بعض المشاريع التي يريد الاتحاد الأوروبي اقتراحها ليست جاهزة بعد، وقالت حكومات أخرى، بما في ذلك المجر والبرتغال وفنلندا، إنها لا تستطيع تقديم التزامات محددة في هذه المرحلة لأنها لا تزال تعمل على ميزانياتها الوطنية للعام المقبل“.

وأشارت الوكالة إلى أنه ”في حين أدت التوترات مع روسيا بشأن أوكرانيا لتجدد التدقيق في انقسامات أوروبا بشأن السياسة الخارجية، كان ماكرون يحاول منذ اعوام إقناع الدول الأعضاء في التكتل – البالغ عددها 27 دولة – بتنسيق أنشطتها الخارجية للرد على المشهد العالمي المتغير الذي يهدده تزايد نفوذ الصين“.

وذكرت ”بلومبيرغ“، نقلا عن المسؤولين: ”حذرت المفوضية الدول الأعضاء من أنها تخاطر بإضعاف تأثير استثماراتها إذا استمرت في جعلها مجزأة وسعت لتحقيق مصالحها الوطنية بدلا من استراتيجية أوسع للاتحاد الأوروبي“.

بالإضافة إلى ذلك، تضغط الذراع التنفيذية للاتحاد على الحكومات الوطنية لإلقاء ثقلها وراء بعض المبادرات في أفريقيا لضمان نجاحها“.