ماكرون وبايدن يبحثان "الرد المنسق" على روسيا إذا غزت أوكرانيا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مكالمة هاتفية، يوم الأربعاء، تنسيق الجهود الدبلوماسية وخطط تكبيد موسكو تكاليف اقتصادية في حال غزت أوكرانيا.

وأضاف: ”اتفق الرئيس بايدن والرئيس ماكرون على أن تظل فرقهما على اتصال وثيق، بما يشمل التشاور مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي والشركاء بالاتحاد الأوروبي، بخصوص نهجنا المنسق والشامل لإدارة هذه المسائل“، بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“.

وكان ماكرون أعلن في وقت سابق من يوم الأربعاء، أنه سيتشاور مع بايدن في الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أنه لا يستبعد التوجه إلى موسكو في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن ماكرون، قوله في توركوان بشمال فرنسا على هامش اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي: ”أنا قلق بشدة بإزاء الوضع على الأرض“.

وأضاف للصحافيين: ”الأولوية بالنسبة إلي في شأن القضية الأوكرانية والحوار مع روسيا تكمن في احتواء التصعيد وإيجاد السبل السياسية للخروج من الأزمة، وهذا يستدعي القدرة على المضي قدماً على أساس اتفاقات مينسك“.

وأوضح أن ”إمكان زيارته لروسيا وربما لكييف يبقى رهناً بتقدم محادثاتنا في الساعات المقبلة“.

وتابع ماكرون: ”لا أستبعد شيئا لأنني أعتقد أن دور فرنسا، وخصوصا مع رئاسة (مجلس الاتحاد الأوروبي)، يقضي بمحاولة بناء هذا الحل المشترك“، علماً أنه تشاور مرارا في الأيام الأخيرة مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلنسكي.

وكرر أنه ”لن يكون هناك نظام أمن واستقرار بالنسبة الى أوروبا إذا لم يكن الأوروبيون قادرين على الدفاع عن أنفسهم“ و“بناء حل مشترك مع جميع جيرانهم وبينهم الروس“.

ومساء الأربعاء أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيجري مساء الخميس في الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش محادثة هاتفية جديدة مع نظيره الروسي.

وكثفت الدول الغربية تحذيراتها لموسكو انطلاقا من خشيتها من اجتياح روسي محتمل لأوكرانيا.

وفي برلين أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، مساء الأربعاء، أنه سيزور موسكو ”قريباً“ لبحث الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الروسي.

ومن المحتمل أيضا عقد اجتماع رباعي على مستوى المستشارين الدبلوماسيين لـ“صيغة النورماندي“ التي تجمع روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، وذلك بعد اجتماع مماثل استضافته باريس الأسبوع الماضي.