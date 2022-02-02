لاجئة إيرانية تقدم شكوى إلى هيئة أممية ضد اليونان بسبب التعذيب

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قدَّمت لاجئة إيرانية شكوى إلى إحدى هيئات الأمم المتحدة ضد السلطات اليونانية متهمة إياها بـ ”تعذيبها“ وضربها، قبل إبعادها عدة مرات إلى الحدود مع تركيا، بحسب ما أعلنته منظمة غير حكومية، الأربعاء.

وقالت ”بروين أ.“ التي تقيم الآن في ألمانيا خلال مؤتمر صحفي على الإنترنت إنه ”تم تقييدها بالأصفاد، وتعرضت للضرب والتعذيب، وكادت أن تقتل“ خلال 6 عمليات ترحيل من اليونان إلى تركيا، بين شباط/فبراير، وحزيران/يونيو 2020.

وقدمت منظمة غير حكومية ألمانية (المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان) الشكوى نيابة عنها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحسب ما أفادت المسؤولة في المنظمة غير الحكومية ”هناء حقيقي“ خلال المؤتمر نفسه.

وأضافت ”هناء حقيقي“ المستشارة القانونية للمنظمة غير الحكومية أن الشكوى تستهدف الدولة اليونانية بتهمة الحبس التعسفي ضمن شروط ”غير إنسانية“، وسوء المعاملة، والإبعاد التعسفي.

وذكرت المنظمة، التي تتخذ من برلين مقرًا لها، أن اللاجئة الشابة تمكنت من التقاط صور نادرة بهاتفها المحمول قبل 3 عمليات لإبعادها على الحدود بين اليونان وتركيا.

وقال ”ستيفانوس ليفيدس“ الباحث في موقع ”Forensic Architecture“ الاستقصائي إننا ”لم نشهد مثل هذه الصور من داخل نقطة حدودية من قبل“، على حد تعبيره.

وكشفت الشابة الإيرانية أنها احتُجزت في زنزانات وصفتها بـ“القذرة“ في مركز لحرس الحدود وفي حاوية.

وأشارت اللاجئة الإيرانية إلى أنها شهدت أيضًا تعرض مهاجرين آخرين للعنف كان من بينهم عدد من الأطفال، وامرأة حامل.

وأضافت ”بروين“ أن حرس الحدود أتلفوا هواتف محمولة لمهاجرين، وأخذوا طعامهم، وملابسهم، بحضور ممثلين لأربع منظمات غير حكومية، بينها: منظمة العفو الدولية، ومنظمة ”هيومن رايتس 360“.

وقال ”نيلز موزنيكس“ مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا خلال المؤتمر نفسه إن ”الموت والتعذيب على حدود أوروبا أصبحا بديلًا مقبولًا من الهجرة“.

وأعرب ”موزنيكس“ عن أسفه لأن المناخ السياسي الحالي في أوروبا أكثر ميلًا لـ“الصفح“ عن مثل هذه الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان.

وتتهم العديد من المنظمات غير الحكومية اليونان بانتظام بسوء المعاملة في مخيمات المهاجرين، وعمليات الإبعاد غير القانونية على حدودها، وهو ما تنفيه حكومة أثينا بشكل منهجي.