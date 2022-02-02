الإفراج عن صحفيين أفغانيين اعتقلتهما "طالبان"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أُفرج، اليوم الأربعاء، عن صحفييْن أفغانيين اعتقلتهما حركة طالبان في وقت سابق هذا الأسبوع، بحسب ما أعلنه رئيس تحرير المؤسسة الإعلامية التي يعملان لحسابها.

ومنذ عودتها إلى السلطة، في آب/أغسطس، قمعت ”طالبان“ الأصوات المعارضة، واعتقلت منتقدين لها.

كما فرَّقت بالقوة تظاهرات ضد نظامها، واعتدى مقاتلوها على العديد من الصحفيين الأفغان خلال تغطيتهم لهذه التظاهرات المحظورة.

ويوم الإثنين، اعتقل عناصر طالبان الصحفييْن في قناة ”أريانا“ التلفزيونية، واريس حصرت، وإسلام حجاب، وفق ”جمعية وسائل الإعلام الأفغانية“ وهي منظمة أُنشئت حديثًا للدفاع عن الصحفيين.

وقال متحدث باسم ”طالبان“ إنه لا معلومات لديه عن الموضوع، غير أن الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، اتهمتا حركة ”طالبان“ باحتجازهما.

وقال علي أصغري رئيس تحرير ”أريانا نيوز“ إن الصحفييْن أفرج عنهما ”بعد ثبوت عدم ارتكابهما أي ذنب“.

وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل لأسباب أمنية.

ويأتي اعتقالهما بعد أسبوعين من اختفاء ناشطتين شاركتا في تظاهرة في كابول تطالب بحقوق المرأة.

وعبّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن القلق بشأن مصيرهما، ومصير 4 من أفراد عائلتيهما اعتقلوا كذلك، وما زالوا مفقودين.

ونفت حركة ”طالبان“ ضلوعها في ذلك.

والشهر الماضي، تم توقيف محاضر جامعي بارز ومنتقد للنظام قبل أن يتم الإفراج عنه بعد أيام عقب غضب في أفغانستان والخارج.

واتسمت فترة حكم طالبان السابقة بين 1996 و2001 بقمع الحريات لكن الحركة المتطرفة وعدت بحكم أقل قمعًا في الفترة الحالية.

غير أنها شددت القيود تدريجًا لا سيما بحق النساء.