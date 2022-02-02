النيجر تحكم بإعدام جزائرييْن تورطا في هجمات "إرهابية" عام 2013

كشف موقع ”أفريكا إنتيليجانس“، اليوم الأربعاء، أن محكمة في مدينة نيامي عاصمة النيجر، أصدرت حكماً بالإعدام وخمسة أحكام بالبراءة، في إطار محاكمة متهمين بتنفيذ هجمات إرهابية نفذت عام 2013 في مدينة أغاديس شمال البلاد.

وذكر الموقع أن هذا الحكم صدر نهاية شهر ديسمبر الماضي في سرية تامة، وشمل حكم الإعدام اثنين من الجنسية الجزائرية لضلوعهما في تلك الهجمات.

وقتل 20 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجومين انتحاريين شنهما مسلحون متشددون شمال غربي النيجر، استهدفا ثكنة عسكرية ومنجما تابعا لشركة ”أريفا“ الفرنسية.

وأعلنت حركة ”التوحيد والجهاد“ المتشددة في غرب أفريقيا مسؤوليتها عن الهجمات المتزامنة؛ ردا على العمليات العسكرية التي قادتها فرنسا ضد المتمردين الإسلاميين في مالي المجاورة.

واعتُبر هذان الهجومان الداميان، الأولين من نوعهما، في النيجر، التي التحقت في بداية العام 2013 إلى جانب القوات الفرنسية لمحاربة ”الإرهاب“ في مالي.

وأشارت أصابع الاتهام إلى الجزائري مختار بلمختار الزعيم الإسلامي المتشدد، والقائد السابق في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، الذي قتل في عملية للجيش في مالي، حيث اتهمته أوساط أمنية بالمسؤولية عن التخطيط للهجومين الداميين في النيجر، وعمليات ”إرهابية“ أخرى تم تنفيذها.

وسبق أن قام تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي باختطاف 7 من العاملين في نفس الشركة سنة 2010، وكان بينهم 4 فرنسيين.

ولا تزال النيجر تعاني من الهجمات الإرهابية حتى اليوم، وكان آخرها في نوفمبر 2021، حيث أعلنت وزارة الدفاع مقتل 11 عسكريا وفقدان تسعة آخرين؛ إثر هجوم لمتطرفين على موقع للجيش غرب البلاد.

وتعيش منطقة الساحل عموما حالة عدم استقرار ملحوظة؛ بسبب تطاحن فصائل من الحركات الإرهابية لفرض سيادتها، إضافة إلى أنشطة التهريب سواء على مستوى السلاح أو المخدرات وحتى البشر.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، الأربعاء أن وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي ستبحث مع رئيس النيجر محمد بازوم تطور الانتشار العسكري الفرنسي في منطقة الساحل.

وأوضحت الوزارة في بيان أن بارلي الموجودة في نيامي، يومي الأربعاء والخميس، ستؤكد لسلطات النيجر ”دعم فرنسا الثابت في مواجهة الخطر الجهادي“، حسب البيان.

وأضافت أن ”المباحثات ستشمل أيضا المستجدات السياسية والأمنية الأخيرة في الساحل وغرب إفريقيا وترتيبات تطور انتشار قوة برخان“.