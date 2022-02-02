رئيس وزراء بريطانيا لبوتين: غزو أوكرانيا سيكون سوء تقدير بالغا

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في بيان، إن جونسون أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أي توغل في أراضي أوكرانيا سيكون سوء تقدير بالغا.

وقال متحدث من مكتب جونسون: ”عبر رئيس الوزراء عن قلقه العميق إزاء النشاط العدائي الذي تقوم به روسيا على حدود أوكرانيا“، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأضاف المتحدث أن جونسون ”أكد ضرورة إيجاد سبيل للمضي قدما يضمن احترام سلامة أراضي أوكرانيا وحقها في الدفاع عن نفسها. شدد رئيس الوزراء على أن أي توغل روسي آخر في أراضي أوكرانيا سيكون سوء تقدير بالغا“.

من جانبه، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحثا، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، أزمة أوكرانيا، وقضية الضمانات الأمنية التي تطلبها روسيا.

وطبقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للكرملين، أبلغ بوتين جونسون بأن حلف شمال الأطلسي غير مستعد للرد بشكل مناسب على بواعث القلق الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، سخرت روسيا من جونسون ووصفته بأنه ”مشوش تماما“، كما سخرت من السياسيين البريطانيين بسبب ”غبائهم وجهلهم“، لتوجه مزيدا من الازدراء إلى الغرب بعد أن اتهم بوتين واشنطن بأنها تحاول إشعال حرب.

إلى ذلك، قال تقرير أمريكي إن الرئيس الروسي بات أقرب لشن حرب، بعد فشل الجهود الدبلوماسية التي انطلقت منذ نحو شهر بشأن ملفي أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي.

ورأى موقع ”أكسيوس“ الإخباري الأمريكي أن ”كل خطوة جديدة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجعل المسؤولين الأمريكيين أكثر خوفًا من أنه يستعد لحرب حقيقية للغاية“.

وأضاف الموقع: ”اتهم بوتين الغرب، يوم الثلاثاء، في أول تعليق علني له حول التوترات المتصاعدة منذ أكثر من شهر، بدفع روسيا إلى صراع بشأن أوكرانيا“.

ولفت إلى أن ”التقديرات تشير إلى أن ما بين مئة ألف ومئة وثلاثين ألف جندي روسي يتمركزون الآن على الحدود مع أوكرانيا، وهو وجود مستمر في التوسع“.

وأضاف التقرير: ”كما تم نشر حوالي 5000 جندي روسي في بيلاروسيا، ما قد يمنح بوتين طريقا مباشرا إلى العاصمة الأوكرانية كييف، التي تقع على بعد نحو 140 ميلا (230 كلم) فقط من حدود بيلاروسيا على طريق سريع ممهد حديثا“.