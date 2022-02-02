واشنطن تعتزم نشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات الأطلسي في أوروبا الشرقية

تعتزم الولايات المتحدة نشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية وسط مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية الأربعاء.

وسيتم إرسال نحو ألفي عسكري من قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية إلى بولندا وألمانيا، فيما سيُنقل ألف عسكري آخرين متمركزين في ألمانيا، إلى رومانيا، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين أمريكيين.

وكشف مسؤولون أمريكيون لم تُحدد هوياتهم، عن أنه من المتوقع أن تعلن وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاجون“ اليوم الأربعاء، نشر المزيد من القوات الأمريكية خلال الأيام المقبلة، بعد أن وافق الرئيس جو بايدن رسميا على نشر مجموعة إضافية في شرق أوروبا.

وكان البنتاجون قد وضع نحو 8500 جندي أمريكي في حالة تأهب، لاحتمال نشرهم في أوروبا، بعد أن نشرت روسيا تعزيزات عسكرية بالقرب من حدود أوكرانيا.

وقال مدير المكتب الصحفي في البنتاغون جون كيربي، إن هذا سوف يحدث فقط إذا قرر حلف شمال الأطلسي (الناتو) تفعيل آلية ”قوة الرد السريع“، أو ”ظهرت تطورات أخرى في الموقف الحالي“ بشأن زيادة أعداد القوات الروسية.

وبتوجيه من الرئيس جو بايدن، كان وزير وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد وجه أوامر الاستعداد بالانتشار، في حين أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات لنشر قوات أمريكية في الوقت الحالي.

وذكرت وسائل إعلام أن إدارة بايدن في المراحل الأخيرة من تحديد الوحدات العسكرية لإرسالها إلى دول البلطيق وأوروبا الشرقية لتعزيز وجود القوات الأمريكية في محاولة لردع روسيا.

وتنفي روسيا أنها تخطط لاتخاذ إجراء عسكري ضد أوكرانيا رغم حشد مئة ألف جندي بالقرب من الحدود بين البلدين.

وبدأت دول أعضاء في الناتو، من بينها الدنمارك وإسبانيا وبلغاريا وهولندا، بالفعل إرسال طائرات وسفن حربية إلى أوروبا الشرقية لتعزيز الدفاعات في المنطقة.

وقبل قرابة أسبوعين، وصل إلى أوكرانيا 90 طنا من ”الأسلحة القتالية“ بغرض دعم ”المدافعين عن البلاد على الجبهة“.

في المقابل، قال الكرملين إنه ”يرى أن الناتو يشكل تهديدا أمنيا لروسيا“، كما طالب بضمانات قانونية تحول دون أن يتوسع الحلف شرقا، بما في ذلك في أوكرانيا، إلا أن الولايات المتحدة قالت في وقت سابق إن ”القضية التي على المحك في الوقت الراهن هي العدوان الروسي، لا توسع الناتو“.