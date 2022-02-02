غانتس يصل البحرين في أول زيارة لوزير دفاع إسرائيلي إلى دولة خليجية

وصل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى دولة البحرين، اليوم الأربعاء، في أول زيارة رسمية لوزير دفاع إسرائيلي منذ توقيع ”اتفاقيات أبراهام“ عام 2020، وفق ما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت الإذاعة العبرية، إن غانتس وصل، اليوم الأربعاء، إلى البحرين، وهي الزيارة الأولى لوزير دفاع إسرائيلي للخليج العربي، فيما لم تذكر أي تفاصيل حول برنامج الزيارة.

وفي السياق، قال موقع ”واي نت“ العبري، إنه ”تم استقبال غانتس في احتفال رسمي“، مشيراً إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي سيوقع اتفاقية تعاون أمني مع نظيره البحريني خليفة بن أحمد آل خليفة، خلال الزيارة“.

وأوضح الموقع العبري، أن ”غانتس سيلتقي خلال زيارته للمنامة بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الأركان وقائد البحرية البحرينية“.

وأشار الموقع العبري، إلى أن ”غانتس والوفد الإسرائيلي توجه إلى البحرين على متن طائرة سبق لها أن نقلت الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى إسرائيل عام 1977 في خضم بدء العملية السياسية بين البلدين“.

من ناحيتها، قالت القناة 14 العبرية، إنه من المتوقع أن يزور وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارته للبحرين قاعدة الأسطول الأمريكي الخامس.

وأورد موقع ”واي نت“ أن رحلة الوزير الإسرائيلي إلى البحرين عبرت فوق أجواء السعودية، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها لطائرة عسكرية إسرائيلية بالتحليق في المجال الجوي للمملكة، بحسب الموقع الإسرائيلي.

ومنتصف الشهر الماضي، بحث وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، مع وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبد الله آل خليفة، تعزيز العلاقات بين البلدين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

وقالت الوكالة، في حينه، إنه خلال اتصال هاتفي بين المسؤولين، تم بحث ”مجالات التعاون الأمني وتبادل الخبرات وعدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز التنسيق وتطوير آليات العمل المشترك“.

والأسبوع الماضي، استقبلت الأمينة العامة لمجلس التعليم العالي في البحرين، رنا بنت عيسى آل خليفة، سفير إسرائيل لدى البحرين آيتان نائي، حيث تم بحث المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين في قطاع التعليم.

يشار إلى أن البحرين والإمارات وقعتا اتفاقاً للسلام مع إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي أطلق عليه اسم ”اتفاقيات أبراهام“.