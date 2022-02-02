ألمانيا ترفض استخدام مصطلح "الفصل العنصري" فيما يتعلق بإسرائيل

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، إن ألمانيا ترفض استخدام مصطلحات مثل ”الفصل العنصري“ فيما يتعلق بإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبيشترايت، في مؤتمر صحفي: ”نرفض تعبيرات مثل الفصل العنصري أو تركيز الانتقادات بشكل متحيز ضد إسرائيل، فهذا لا يساعد في حل الصراع في الشرق الأوسط“، وفقاً لوكالة ”رويترز“.

واتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل أمس الثلاثاء، بإخضاع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري قائم على سياسات ”الفصل والتجريد والإقصاء“ الذي قالت ”إنه يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية“.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها، بثته أمس: ”إن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين“، ودعت إلى ”مساءلة السلطات الإسرائيلية“ على ذلك.

وقد استقبل الفلسطينيون التقرير بترحيب كبير، وقال متحدث باسم الحكومة الفلسطينية إن ”هذا التقرير من أكثر التقارير جرأة وإنصافا للشعب الفلسطيني“.

وجاء في تقرير ”أمنستي“ أنه ”ينبغي مساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين“.

وأضاف التقرير، وفق ما جاء في النسخة العربية، ”إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه، وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى“.

ويعيش قرابة 6.8 مليون يهودي وعدد مماثل تقريبا من العرب في إسرائيل والقدس والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وفق المعطيات الرسمية.

ونقل التقرير عن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: ”تقريرنا يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في إسرائيل“.

مضيفة: ”سواء كان الفلسطينيون يعيشون في غزة، أو القدس الشرقية، أو الخليل، أو إسرائيل نفسها، فهم يُعامَلون كجماعة عرقية دونية ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج“.

وأثار استخدام مصطلح ”الفصل العنصري“ غضب السلطات الإسرائيلية التي شجبت التقرير واعتبرته ”منشورا دعائيا“ غير متصل ”بالحقائق والأرض“.

واستبقت تل أبيب نشر التقرير برفضه على لسان وزير خارجيتها، واعتبرت أنه ”ينكر عمليا بشكل مطلق حق إسرائيل في الوجود“.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في بيان له: ”كانت منظمة العفو يوما ما منظمة موقرة نحترمها جميعا“، مضيفا: ”اليوم هي على عكس ذلك تماما، وبدلا من البحث عن الحقائق، تستشهد منظمة العفو بأكاذيب تنشرها منظمات إرهابية“.

ولفت لابيد إلى أن دولة ”إسرائيل ليست كاملة، لكنها ديمقراطية ملتزمة بالقانون الدولي ومنفتحة على التدقيق“.