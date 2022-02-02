صحيفة: أمريكا مستعدة لمناقشة فرض قيود على نشر القوات والصواريخ مع روسيا

أظهرت وثائق سرية، قالت صحيفة ”إل بايس“ الإسبانية إنها ردود واشنطن وحلف شمال الأطلسي المكتوبة على مطالب روسيا الأمنية، أن واشنطن مستعدة لمناقشة التعهد بعدم نشر صواريخ يتم إطلاقها من الأرض أو قوات قتالية في أوكرانيا إذا وافقت روسيا على فعل الشيء نفسه.

ولم تذكر الصحيفة كيف حصلت على المستندات.

وقالت الوثيقة الأمريكية التي نشرت الصحيفة نسخة منها على موقعها الإلكتروني، إن ”الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة إجراءات متبادلة لدعم الشفافية والتزامات متبادلة من جانب الولايات المتحدة وروسيا بالامتناع عن نشر أنظمة صواريخ هجومية يتم إطلاقها من الأرض، وقوات دائمة بمهام قتالية في أراضي أوكرانيا“.

وذكرت أيضا أن ”الولايات المتحدة وباقي أعضاء حلف شمال الأطلسي على استعداد كذلك لمناقشة إجراءات متبادلة لتجنب الحوادث الخطرة في الجو أو البحر، وطمأنة موسكو بأنها لا توجد صواريخ توماهوك كروز متمركزة في رومانيا أو بولندا“، حسبما ذكرت ”رويترز“.

وامتنع حلف شمال الأطلسي والكرملين عن التعليق.

وتتفق المواقف الواردة في الوثائق، التي سُلمت رسميا لموسكو في 26 من كانون الثاني/يناير، مع التصريحات العلنية لواشنطن وشركائها في الماضي، خاصة فيما يتعلق بالشفافية العسكرية.

ولطالما قالت الولايات المتحدة إن الدرع الصاروخية الأوروبية التابعة لحلف شمال الأطلسي في رومانيا، وموقعا مزمعا في بولندا، لن تستخدم لمواجهة الصواريخ الروسية في المستقبل، إنما للتصدي لتهديدات من إيران والشرق الأوسط بوجه عام.

وعرضت الولايات المتحدة في الرد المكتوب الشفافية بشأن مواقع صواريخها في رومانيا وبولندا إذا فعلت موسكو الشيء نفسه بشأن موقعين في روسيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أعلن أن نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أقرّ، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما أمس الثلاثاء، بضرورة ”مناقشة“ المخاوف الأمنية التي عبّرت عنها موسكو في خضم المواجهة الدائرة بينها وبين الغرب؛ بسبب الأزمة الأوكرانية.

وقال لافروف للتلفزيون الروسي في أعقاب المحادثة الهاتفية: إن ”أنتوني بلينكن أقرّ بوجود مبرّرات لمواصلة الحوار حول الأمن الروسي، سنرى كيف ستسير الأمور“، حسبما ذكرت ”فرانس برس“.

ولم يأتِ الوزير الروسي في تصريحه على ذكر أوكرانيا أو القوات الروسية المنتشرة عند حدود هذا البلد، على الرّغم من أنّ المكالمة الهاتفية بينه وبين نظيره الأمريكي تمحورت حول التهديدات العسكرية الروسية للجارة الغربية الموالية للغرب.

وشدّد لافروف على أنّ القضية الأساسية بالنسبة لموسكو تظلّ رفض الغرب لمبدأ ”عدم قابلية الأمن للتجزئة“، أي أنّه لا يمكن لدولة أن تعزّز أمنها على حساب دولة أخرى، وهو ما تتّهم روسيا الغرب وحلف شمال الأطلسي بفعله عند حدودها الغربية.

وقال الوزير الروسي: ”أبلغت أنتوني بلينكن أنّنا لن ندع هذا الموضوع يُحجب، سنصرّ على إجراء محادثة صادقة والحصول على تفسيرات صادقة“.