رئيس الكنيست السابق يتعهد بالترشح لرئاسة "الليكود" حتى مع بقاء نتنياهو

تعهد يولي أدلشتاين، رئيس الكنيست السابق، بالترشح لرئاسة حزب ”الليكود“، حال إجراء الانتخابات التمهيدية، حتى لو شهدت هذه الانتخابات ترشح رئيس الحزب الحالي بنيامين نتنياهو، وفق ما أورده موقع ”سروغيم“ الإخباري العبري، الأربعاء.

وحرصت غالبية الأسماء التي يتم طرحها على أنها مرشحة لخلافة نتنياهو، على التأكيد بأن سعيها لرئاسة الحزب، الذي ظل في السلطة أكثر من 12 عاما، لن تترجم إلى خطوات عملية إلا لو لم يترشح نتنياهو.

وأجرى الموقع حديثا مع ادلشتاين، الذي كسر هذا الحاجز، وأكد أنه يعتزم الترشح لهذا المنصب ”حتى ولو ترشح نتنياهو“، مضيفا أنه لا يستبعد التعاون مع أحزاب من الائتلاف الحالي.

ونقل الموقع عنه قوله: ”سأترشح لرئاسة (الليكود) وسأنزل إلى المضمار السياسي، إن نتنياهو في النهاية إنسان، وليس فقط زعيم (الليكود)، أتمنى أن يتخذ القرار الصحيح كإنسان“.

وتابع ادلشتاين، الذي ظل رئيسا للكنيست الإسرائيلي طوال الفترة بين (2013 – 2020)، أنه ”لو قرر نتنياهو البقاء رئيسا للحزب سأخوض الانتخابات التمهيدية منافسا له، ولو أعلن الاعتزال، سيكون ترشحي أمام 9 إلى 10 مرشحين على ما يبدو“.

وتطرق ادلشتاين لوضعه في استطلاعات الرأي الداخلية، التي أجريت بين أعضاء الحزب الذي ينتمي إليه، ويسعى لرئاسته، وقال: ”نحن أمام نوعين من الاستطلاعات، أحدهما يجري بين ناخبين يصوتون لصالح (الليكود) وهؤلاء لن يصوتوا بالطبع في الانتخابات التمهيدية، التي تقتصر على الأعضاء“.

وبين إنه فيما يتعلق بالنوع الثاني، الذي يقتصر على أعضاء الحزب، فإنه لم يطلع على استطلاع أجري بينهم، مشيرا إلى أنه يعلم أن نتنياهو يحظى بشعبية، ”لكن الكثير من الأشخاص يدركون أن حبهم له لن يعيده إلى السلطة“.

وأكد أنه لا يتحرك من دافع كراهية لنتنياهو، ولكنه يريد إعادة ”الليكود“ إلى سدة الحكم، مضيفا: ”لدي تقديرات بأن الانتخابات التمهيدية ستنطلق أواخر العام الجاري، ولدي قناعة بأنني سأنتصر“.

وحول خططه بشأن إعادة ”الليكود“ إلى السلطة، أشار ادلشتاين إلى أنه لا يستبعد التعاون مع حزب ”أمل جديد“، الذي يرأسه جدعون ساعار، وزير القضاء، الذي كان قد انشق عن الحزب، لخلافات حادة مع نتنياهو.

ومضى قائلا إنه لا يستبعد أيضا التعاون مع قائمة ”يمينا“ التي يقودها رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت.

لكنه رهن كل ذلك بضرورة قيام ”الليكود“ بترتيب قائمته الانتخابية بشكل مختلف، من حيث ترتيب النواب بهذه القائمة.

وكان اعتزال زعيم ”الليكود“ نتنياهو في الأيام الأخيرة قاب قوسين أو أدنى، لو قبل الصفقة القانونية مع الادعاء العام، والتي بمقتضاها سيعترف بالتهم الموجهة إليه مقابل تجنب عقوبة السجن، واعتزال العمل السياسي، لكنه في النهاية لم يقبل.

وشهد حزب ”الليكود“ حالة من التأهب خلال المفاوضات، تحسبا لخروج نتنياهو من المشهد، وسط حديث بأن الحزب سينتخب رئيسا مؤقتا لو رحل زعيم المعارضة.

وشهد حزب السلطة السابق خلال الأسابيع الأخيرة حالة من الزخم الكبير بشأن خلافة نتنياهو، وسط تقديرات بتمسك الأخير بالبقاء في موقعه الحالي، وتجريف الحزب من قياداته المستقبلية المحتملة.

وأدى ارتفاع شعبية وزير المالية السابق، يسرائيل كاتس، والحديث عن كونه أقرب المرشحين لخلافة نتنياهو إلى حملة شرسة قادها الأخير ضده، مستغلا عدم إدانة كاتس لمن يطلق عليهم ”الليكوديون الجدد“.

وخلال الشهور الأخيرة، طرحت أسماء عديدة لخلافة نتنياهو على رئاسة الحزب وعلى رأسهم كاتس، ورئيس ”الشاباك“ الأسبق آفي ديختر، ورجل الأعمال نير باركات، رئيس بلدية القدس الأسبق، ويعد كاتس هو الأكثر سجالا مع نتنياهو في هذا الصدد.

وتعتبر تصريحات ادلشتاين، اليوم الأربعاء، من التصريحات القليلة المباشرة، التي تتحدث عن الترشح حتى ولو كان ضد رئيس الحزب الحالي، وتؤشر إلى احتمال وجود تيار داخل ”الليكود“ يرغب في ابتعاد نتنياهو عن المشهد.