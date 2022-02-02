صحيفة إيرانية: فريق التفاوض النووي يتعرض لضغوط من المتشددين

قالت صحيفة ”همدان بيام“ الإيرانية، يوم الأربعاء، إن فريق التفاوض النووي برئاسة علي باقري كني يتعرض لضغوط من قبل بعض قادة التيار الأصولي المتشدد.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها تناول استئناف المفاوضات النووية المقبلة في فيينا، بعنوان ”فريق التفاوض تحت ضغط الأصوليين“ أن ”بعض الأصوليين مارسوا ضغوطا على فريق التفاوض في الحكومة الثالثة عشرة (حكومة إبراهيم رئيسي)، كما ضغطوا على فريق التفاوض في الحكومة السابقة (حسن روحاني)“.

وأشارت الصحيفة الإيرانية إلى أن ”الوفود المفاوضة موجودة حالياً في عواصم بلدانها“، مضيفة أنه ”من المقرر أن تعود وفود الدول المفاوضة إلى فيينا نهاية الأسبوع الجاري بعد التشاور واتخاذ قرار، ومن المرجح أن تعود فرق التفاوض إلى فيينا الخميس أو الجمعة“.

ووفق الصحيفة فإنه ”من المحتمل أن تكون الفترة الحالية (الجولة الثامنة) هي الفترة الأخيرة لمفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015“.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية قوله مساء الثلاثاء إن ”المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران وصلت إلى ’المرحلة النهائية، ويجب على جميع الأطراف اتخاذ قرارات سياسية صارمة“.

وتابعت الصحيفة الإيرانية: ”فيما يتعلق بمواقف وبيانات الأطراف في المفاوضات يمكن القول إن الآمال في نتيجة هذه المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي هي أكثر من فشلها“.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي قبل يومين: ”نأمل أن نتمكن بمساعدة قطر من إعادة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي“.

مواقف لينة

كما أشارت الصحيفة الإيرانية إلى أن هناك مواقف لمسؤولين إيرانيين وأمريكيين تظهر ليونة الجانبين للوصول إلى نتيجة نهائية وتحقيق نتيجة في المفاوضات النووية.

واعتبرت أن ”التغيير في موقف السلطات الإيرانية تجاه المفاوضات المباشرة مع فريق التفاوض الأمريكي، ومن ناحية أخرى، فإن بعض الإجراءات وتخفيض ضغط العقوبات من قبل الولايات المتحدة هي أمثلة على تليين المواقف“.

وتطرقت الصحيفة إلى ما ذكره وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأسبوع الماضي بشأن إمكانية التفاوض المباشرة مع أمريكا، وقالت: ”انتقده بعض أفراد الحكومة (الأصولية) الحكومة الإيرانية والفريق التفاوضي“.

وبحسب الصحيفة، فقد هاجم الحشد الطلابي (متشددون) وزير الخارجية عبداللهيان، ووجهوا إليه انتقادات حادة ووصفوا تصريحاته بشأن التفاوض مع الولايات المتحدة ”إما تعبر عن حماية أو خطوة غادرة“.

وأضاف بيان الحشد الطلابي الجامعي وهو يسأل عبد اللهيان: ”هل لاحظت تغييرا في الولايات المتحدة يتمثل في التفاوض المباشر مع قتلة قاسم سليماني؟!“.

انسحاب إيران من الاتفاق

من جهة أخرى، انتشرت تقارير عن رسالة وجهها عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، السياسي المتشدد، سعيد جليلي، الأحد الماضي، مؤلفة من 200 صفحة إلى المرشد علي خامنئي يؤكد فيها أن المفاوضات النووية بشأن الاتفاق النووي في فيينا ليست في مصلحة طهران.

كما نقلت وسائل إعلام إيرانية يوم الثلاثاء عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن ”رسالة جليلي تتضمن انسحاب إيران من الاتفاق النووي، وتكثيف تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 %“.

وبحسب المصدر المطلع، ذكر جليلي أنه ”بعد بلوغ هذه النسبة (90 %) يجب على إيران الدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة والحصول على التنازلات اللازمة ورفع العقوبات“.