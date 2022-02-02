تركيا تعلن وفاة 12 مهاجرا "تجمدا" وتتهم اليونان

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، يوم الأربعاء، وفاة 12 مهاجرا تجمّدوا من البرد بعدما قام عناصر حرس الحدود اليوناني بـ“إبعادهم“ عند الحدود.

وتهدد الاتهامات الصادرة عن صويلو، بتصعيد التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

كما أنها تسّلط الضوء على قلق أنقرة، ما تعتبره تقاعس الغرب عن تقديم ما يكفي من الدعم لتركيا، التي تستضيف حوالى خمسة ملايين لاجئ ومهاجر، في مواجهة تدفق محتمل للمهاجرين من أفغانستان، حسبما ذكرت ”فرانس برس“.

وقال صويلو في تغريدة أرفقها بصورة مموهة للجثث على جانب طريق، ”تجمّد 12 من أصل 22 مهاجرا أبعدتهم وحدات الحدود اليونانية وجُردوا من ملابسهم وأحذيتهم حتى الموت“.

وأضاف أن ”الاتحاد الأوروبي لا يملك حلولا وهو ضعيف ويفتقد إلى المشاعر الإنسانية“.

وذكر صويلو أن الصور التقطت قرب بلدة إيباسالا الحدودية التركية (غرب).

وأفاد مكتب المحافظ الإقليمي أنه عُثر على 11 من المهاجرين متجمّدين حتى الموت بينما ”لم يكن من الممكن إنقاذ“ مهاجر آخر تم نقله إلى المستشفى إثر معاناته من لذعة صقيع شديدة وتوفي.

والأسبوع الماضي، لقي ما لا يقل عن سبعة مهاجرين حتفهم على ظهر مركب كان يحمل مهاجرين معظمهم من مصر وبنغلادش، أثناء إبحاره إلى جزيرة ”لامبيدوزا“ الإيطالية الواقعة في البحر المتوسط؛ نتيجة انخفاض درجة حرارة أجسامهم.

ونقلت ”رويترز“ عن وكالة الأنباء الإيطالية ”أنسا“، تصريحات رئيس بلدية لامبيدوزا، سالفاتور مارتيلو، التي أوضح فيها أن المركب كان يحمل 280 مهاجرا معظمهم من مصر وبنغلادش.

وبينت الوكالة أن قوات خفر الساحل شاهدت المركب على بعد 50 كيلومترا قبالة ساحل الجزيرة خلال الليل، وعثرت على ثلاث جثث على متنه بينما توفي أربعة آخرون قبيل وصول المركب إلى الميناء.

وفي 21 كانون الثاني/يناير الماضي، قال مسؤولو أمن يونانيون إن الشرطة الأوروبية تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية جمعت مئات الملايين من اليورو من خلال تهريب المهاجرين من تركيا إلى إيطاليا على متن يخوت.

وكانت اليونان وإيطاليا على خط المواجهة في أزمة الهجرة إلى أوروبا منذ أن بدأت في 2015.

وفي الوقت الذي يعبر فيه معظم المهاجرين واللاجئين من تركيا إلى جزر يونانية قريبة، وصلت أعداد متزايدة من الناس إلى إيطاليا قادمة من تركيا عبر البحر منذ 2020، وذلك وفقا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت الشرطة اليونانية في بيان آنذاك، إن بعضا من هذه اليخوت جرى الاستيلاء عليه من مناطق في غرب اليونان، وإن مجموعة المهربين الموجودة في تركيا قامت بتوظيف وتدريب ملاحين جاء معظمهم من أوكرانيا.

وفي كانون الأول/ديسمبر، غرق أكثر من 30 من طالبي اللجوء، ويُخشى أن تكون أعداد أخرى منهم أكبر بكثير في عداد المفقودين جراء ثلاثة حوادث تحطمت خلالها قوارب في اليونان لا تفصل بين كل منها سوى أيام.

ووفقا لخفر السواحل فقد توجه الناجون من تلك الحوادث إلى إيطاليا.