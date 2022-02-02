غرب أفريقيا.. هل أصبح تأييد الانقلابات العسكرية "مقبولا" للتصدي لنفوذ المتشددين؟

في المرة السابقة التي حاول فيها جنود متمردون قلب نظام الحكم في بوركينا فاسو عام 2015، خرج مارسيل تنكاونو مع آلاف المحتجين إلى الشوارع للإطاحة بالمجلس العسكري.

وخلال أيام أعادت القوات الموالية الرئيس إلى السلطة.

والأسبوع الماضي، خرج تنكاونو إلى الشوارع مرة أخرى لكن خروجه هذه المرة كان للترحيب بالانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس البلاد المنتخب روش كابوري.

وقال تنكاونو وهو من القيادات المدنية في بيته خارج العاصمة واجادوجو: ”منذ التسعينيات حدثت موجة من الديمقراطية عبر غرب أفريقيا. لكن الديمقراطية خذلت الناس… لابد أن نكون واضحين. نحن نحتاج نظاما عسكريا“.

ويعكس هذا التحول في موقفه خيبة الظن في منطقة الساحل غرب أفريقيا حيث أخفقت الحكومات المنتخبة في احتواء عنف المتشددين المتنامي والذي أسفر خلال العقد الأخير عن سقوط آلاف القتلى وتشريد الملايين.

فقد شجع الغضب الشعبي الجيوش في مالي وغينيا وبوركينا فاسو على أن تتولى دفة الأمور بنفسها فوقعت أربعة انقلابات خلال 18 شهرا لتبدد ما تحقق من مكاسب ديمقراطية كانت سببا في تخلص المنطقة من وصمة ”حزام الانقلابات“ الأفريقي التي لازمتها.

كما أضعف الفقر والفساد الثقة بالحكام المدنيين وأثار مخاوف الشركاء الدوليين ومنهم فرنسا والولايات المتحدة اللتان لهما قوات في المنطقة تحارب المتشددين وتخشيان تزايد القلاقل.

ويوم الإثنين، أمرت السلطات في مالي التي شهدت انقلابين منذ آب/أغسطس 2020، السفير الفرنسي بمغادرة البلاد مع تصاعد الخلافات مع المجلس العسكري الحاكم.

وقالت ماجي دواير المحاضرة في جامعة إدنبره التي درست الانقلابات العسكرية في غرب أفريقيا إن ”الناس ليسوا معارضين للديمقراطية من حيث المبدأ لكن ظنهم خاب جدا في القادة المنتخبين“.

الأمل الوحيد

كان التحول الذي طرأ على موقف تنكاونو تدريجيا.

ظهر خطر المتشددين في غرب أفريقيا بداية في مالي عام 2012، عندما اختطف مقاتلون متشددون بعضهم على صلة بتنظيم القاعدة انتفاضة الطوارق.

وفي البداية ردت القوات الفرنسية المتشددين، لكنهم أعادوا تنظيم صفوفهم وشنوا في 2015 موجة من الهجمات الفتاكة امتدت فيما بعد إلى بوركينا فاسو والنيجر.

وكانت أوائل علامات الاضطراب في بوركينا فاسو في كانون الثاني/يناير 2016، فأعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن هجوم على مطعم ومقهى في واجادوجو سقط فيه 30 قتيلا.

ومنذ ذلك الحين تنامت حركة التمرد خاصة في المناطق الريفية التي تحملت العبء الأكبر من العنف في منطقة الساحل وهي عبارة عن حزام شاسع من الأراضي القاحلة في الغالب جنوب الصحراء الغربية.

وكافحت جيوش لا تملك إمكانيات كافية للتصدي للمتشددين ووقع اللوم إلى حد كبير على الإدارات المدنية التي اقترنت صورتها في أذهان الناس أيضا بالفساد.

وخرج الآلاف للاحتجاج في بوركينا فاسو في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد مقتل 49 من رجال الشرطة والجيش وأربعة مدنيين على أيدي المتشددين قرب منجم ذهب في المنطقة الشمالية النائية وذلك في أسوأ هجوم تعيه الذاكرة على قوات الأمن.

وكانت مؤونة أفراد القوات الأمنية في الموقع من الطعام قد نفدت واضطروا إلى ذبح الماشية في المنطقة المجاورة وفقا لمذكرة أرسلها قائد الموقع إلى رؤسائه واطلعت عليها ”رويترز“.

وخلال المظاهرات التي أعقبت ذلك تم القبض على تنكاونو وأمضى 25 يوما محبوسا.

وخرج من السجن مقتنعا بضرورة رحيل كابوري.

وبعد أيام نظم جنود أحبطهم تزايد عدد القتلى وضعف الأجور وسوء الأحوال المعيشية انقلابا.

وقال تنكاونو: ”لا يمكن أن تتناول وجبة واحدة يوميا وتتحدث عن الديمقراطية“.

ولم يتضح ما الذي يمكن أن ينجزه المجلس العسكري ولم تفعله الحكومة التي أطاح بها في ضوء الموارد المحدودة المتاحة له.

ولم تستطع ”رويترز“ الاتصال بالجيش للتعليق على خططه منذ استيلائه على السلطة.

”أملنا الوحيد“

على الجانب الآخر من الحدود في مالي لم يتحسن الوضع الأمني بدرجة ملحوظة في ظل الحكومة العسكرية التي قالت الشهر الماضي إنها ليست مستعدة لإجراء انتخابات وإنها باقية في السلطة.

وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات صارمة، وردا على العقوبات تظاهر الآلاف تأييدا للمجلس العسكري.

وقال موسى ديالو الذي يعمل كهربائيا في باماكو عاصمة مالي إنه أدلى بصوته لصالح الرئيس السابق إبراهيم أبوبكر كيتا عندما تولى السلطة في 2013.

ثم حدثت وقائع العنف. واستمرت الاعتداءات على المدنيين والعسكريين منذ 2015، ليصبح كثيرون من المعوزين وتحت سيطرة جماعات على صلة بشبكات الإسلاميين العالمية ومنها تنظيم داعش.

واشترى كيتا طائرة رئاسية بمبلغ 40 مليون دولار، ما أثار ضجة في البلاد.

وتعرض ابنه كريم لانتقادات في الصحافة المحلية بسبب عربدته في جزيرة إيبيزا الإسبانية.

وثار سخط ديالو وشارك في احتجاجات جماهيرية في 2020، تدعو للإطاحة بكيتا. وحدث ذلك فرحل كيتا بحلول آب/أغسطس.

غياب القانون

عبر منطقة الساحل سقط آلاف القتلى في عنف المتشددين الذي أدى إلى أزمة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو رغم أنه لم يسفر عن قيام دولة موازية مثلما حدث في بعض أجزاء سوريا والعراق.

واضطر الملايين إلى الرحيل عن قراهم، ما خلق عبئا على المراكز الحضرية والأسر التي تعيش فيها.

وفي بعض المناطق الريفية اختفت إدارات الحكم المحلي.

في بلدة دوري الصغيرة في شمال شرق بوركينا فاسو قضى العنف على تجارة الماشية التي كانت في وقت من الأوقات قوة دافعة للاقتصاد المحلي.

وازداد عدد السكان لثلاثة أمثاله ليصل إلى 80 ألف نسمة مع هروب الناس من القرى القريبة على حد قول رئيس البلدية أحمد عزيز ديالو.

وامتلأت المدارس بالتلاميذ الصغار إذ يصل العدد إلى 150 تلميذا في الفصل الواحد. ويتعين على السكان قطع مسافة تمتد كيلومترات عديدة للحصول على المياه.

وبسبب تهديدات القتل وعدم الأمن يقضي ديالو معظم الوقت في واجادوجو على بعد 260 كيلومترا إلى الجنوب.

وعندما يسافر إلى بلدته لا يقطع الطريق المليء بالحفر بالسيارة بل يسافر بالطائرة.

وقال إن السكان يشعرون بأن الدولة تخلت عنهم، مضيفا أن تأييد الانقلابات العسكرية يبدو أمرا معقولا.