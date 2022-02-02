"أكسيوس": المسؤولون الأمريكيون أكثر خوفا لاقتراب بوتين من شن "حرب حقيقية"

قال تقرير أمريكي، يوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بات أقرب لشن حرب بعد فشل الجهود الدبلوماسية التي انطلقت منذ نحو شهر بشأن ملفي أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي.

ورأى موقع ”أكسيوس“ الإخباري الأمريكي، أن ”كل خطوة جديدة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجعل المسؤولين الأمريكيين أكثر خوفًا من أنه يستعد لحرب حقيقية للغاية“.

وأضاف الموقع: ”اتهم بوتين الغرب، أمس الثلاثاء، في أول تعليق علني له حول التوترات المتصاعدة منذ أكثر من شهر، بدفع روسيا إلى صراع بشأن أوكرانيا“.

ولفت إلى أن ”التقديرات تشير إلى أن ما بين 100.000 و130.000 جندي روسي يتمركزون الآن على الحدود مع أوكرانيا وهو وجود مستمر في التوسع“.

وأضاف التقرير: ”كما تم نشر حوالي 5000 جندي روسي في بيلاروسيا ما قد يمنح بوتين طريقا مباشرا إلى العاصمة الأوكرانية كييف التي تقع على بعد نحو 140 ميلا (230 كلم) فقط من حدود بيلاروسيا على طريق سريع ممهد حديثا“.

ولفت الموقع إلى أنه ”في اجتماع ساخن لمجلس الأمن الدولي يوم الإثنين، قالت السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، إن هناك أدلة على أن روسيا تعتزم توسيع وجودها في بيلاروسيا إلى 30 ألف جندي بحلول أوائل الشهر الجاري“.

وقال مسؤولون أمريكيون آخرون إن ”روسيا نقلت مؤخرًا أيضًا إمدادات الدم والمواد الطبية الأخرى بالقرب من الحدود الأوكرانية ما يزيد من المخاوف من أن الغزو قد يكون وشيكا“.

وذكر ”أكسيوس“: ”هناك علامات بشكل متزايد على الأرض التي من شأنها أن تميز بين ابتزاز والاستعدادات الحقيقية لشن هجوم في الوقت الذي لا يريد فيه الغرب أن يجازف“.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية وضعت 8.500 جندي على ”استعداد متزايد للنشر“ في دول الناتو في أوروبا الشرقية، وهو الأمر الذي قال الرئيس بايدن إنه سيحدث ”في المدى القريب“.

وتلقت أوكرانيا سادس شحنة من الأسلحة، يوم الثلاثاء، من دفعة 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء: ”لن تكون هذه حربا بين أوكرانيا وروسيا بل ستكون حربا أوروبية، حربا واسعة النطاق“.

وأشار التقرير إلى أنه ”رغم مناشدتهم للتضامن والمساعدات العسكرية و الأمنية، سعى زيلينسكي ومسؤولون أوكرانيون آخرون للتقليل من خطر التهديد الروسي الوشيك“.

كما انتقد زيلينسكي التغطية الإعلامية، وكذلك قرار وزارة الخارجية الأمريكية بإجلاء عائلات الدبلوماسيين من السفارات في كييف، متهما الغرب بالتسبب في الذعر“.

وأردف الموقع الأمريكي في تقريره قائلا: ”لا يزال بوتين يحلل الإجابات المكتوبة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مطالبه“.

وختم أنه ”من غير المرجح أن يحتوي رده الرسمي على أي مفاجآت، لكنه سيحدد في النهاية ما إذا كان اندلاع الحرب حتميًا كما يخشى الكثيرون“.